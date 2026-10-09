Precio del dólar hoy, viernes 9 de octubre de 2026, en Colombia: así cierra la semana la TRM

Para este viernes 9 de octubre de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en $3.218,75 COP. Este valor representa un retroceso de $20,13 pesos (-0,62%) en comparación con la jornada del jueves, absorbiendo en su totalidad el leve repunte que había registrado el mercado en la sesión previa. Con este dato, la TRM reafirma la solidez del soporte en la banda de los $3.200 COP.

El comportamiento de la divisa estadounidense en el país sigue marcado por una fuerte presión bajista que desafía los pronósticos de los analistas. Para entender la dinámica cambiaria que cierra esta segunda semana del mes, es indispensable analizar los factores técnicos y fundamentales que impulsan la depreciación del billete verde.



Variables determinantes: ¿por qué cae el dólar en Colombia?

El movimiento actual del tipo de cambio responde a la intersección de fuerzas Macroeconómicas internacionales y condiciones financieras internas:

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Expectativas de política monetaria en EE. UU.: La perspectiva de nuevos ajustes a la baja en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) debilita la fortaleza del índice DXY a nivel global, desincentivando el refugio en activos en dólares y canalizando liquidez hacia economías emergentes.

La perspectiva de nuevos ajustes a la baja en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) debilita la fortaleza del índice DXY a nivel global, desincentivando el refugio en activos en dólares y canalizando liquidez hacia economías emergentes. Diferencial de tasas de interés: El Banco de la República mantiene un margen de rendimiento atractivo en la renta fija en pesos, lo que continúa atrayendo inversión extranjera de portafolio hacia títulos de deuda pública (TES).

El Banco de la República mantiene un margen de rendimiento atractivo en la renta fija en pesos, lo que continúa atrayendo inversión extranjera de portafolio hacia títulos de deuda pública (TES). Oferta de divisas en el mercado Spot: Un flujo constante de dólares proveniente del sector exportador y la liquidez corporativa local sostienen una sobreoferta que frena cualquier intento de repunte sostenido de la moneda estadounidense.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudades

En el mercado informal y minorista de efectivo, las casas de cambio operan con márgenes diferenciados según la dinámica comercial, la liquidez local y la demanda de viajeros en cada capital:



Bogotá D.C. $3.213 COP $3.316 COP Medellín $3.157 COP $3.293 COP Cali $3.165 COP $3.325 COP Cartagena $3.150 COP $3.380 COP Pereira $3.200 COP $3.290 COP Cúcuta $3.240 COP $3.295 COP

Mientras en la frontera con Cúcuta el precio de compra se mantiene más elevado debido al flujo comercial directo de efectivo, zonas turísticas como Cartagena registran los márgenes de venta más amplios del país.



Trayectoria semanal del dólar

A lo largo de los últimos siete días, la moneda norteamericana ha mostrado una trayectoria descendente marcada por el quiebre de la barrera de los $3.300 COP observada a finales de septiembre:



Viernes 2 de octubre: $3.307,73 COP

$3.307,73 COP Lunes 5 de octubre: $3.273,49 COP

$3.273,49 COP Martes 6 de octubre: $3.209,78 COP

$3.209,78 COP Miércoles 7 de octubre: $3.216,01 COP

$3.216,01 COP Jueves 8 de octubre: $3.238,88 COP

$3.238,88 COP Viernes 9 de octubre (Hoy): $3.218,75 COP

En el balance semanal, la divisa acumula un descenso de $88,98 pesos (-2,69%), consolidando la apreciación del peso colombiano en la primera mitad del mes.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

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PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co