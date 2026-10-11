¿Qué cayó Caribeña Día hoy? Resultados ganadores del domingo 11 de octubre de 2026

La Caribeña Día es un juego de chance popular en Colombia que permite apostar por combinaciones de cuatro cifras. Este domingo 11 de octubre de 2026, los participantes están pendientes del resultado del sorteo para conocer el número ganador y la quinta cifra, y comprobar si sus apuestas coinciden con las combinaciones premiadas.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día realiza sus sorteos diariamente, habitualmente a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Después de la publicación del resultado, los participantes pueden comparar el número ganador y la quinta cifra con los datos de su apuesta.

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¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, los jugadores seleccionan una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El resultado puede incluir una quinta cifra, que también debe revisarse de acuerdo con la modalidad de apuesta seleccionada.



Los premios dependen de las cifras acertadas y de las condiciones de la modalidad jugada. Por eso, es importante comprobar el número registrado en el comprobante y consultar el plan de premios vigente.



Resultado de Caribeña Día del 11 de octubre de 2026

Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: 5649

5649 Quinta cifra: 0

La información se actualizará cuando se conozcan oficialmente los resultados de este sorteo.

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Resultado anterior de Caribeña Día

El sábado 10 de octubre de 2026, el resultado de Caribeña Día fue 5706, con quinta cifra 7, según los registros publicados para esa jornada. Este resultado corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar las cifras ganadoras de este domingo.

¿Dónde consultar el resultado de Caribeña Día?

Los jugadores pueden verificar el número ganador y la quinta cifra en los canales autorizados del juego. Una vez publicado el resultado del 11 de octubre, podrán compararlo con su comprobante para comprobar si obtuvieron algún premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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