¿Qué cayó en Caribeña Día hoy 10 de octubre? Consulte el resultado

La Caribeña Día es un juego de chance popular en Colombia que permite apostar por números de cuatro cifras. Este sábado 10 de octubre de 2026, los participantes están pendientes del resultado del sorteo para conocer el número ganador y la quinta cifra, y comprobar si sus apuestas coinciden con las combinaciones premiadas.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. Los participantes pueden consultar los resultados después de la extracción y verificar las cifras con los datos registrados en sus apuestas.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar en este juego de azar, los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El resultado incluye una quinta cifra, que también se puede consultar para comprobar las condiciones de la apuesta.

Las posibilidades de premio dependen de la modalidad elegida y de las cifras acertadas. Por esta razón, se recomienda revisar el comprobante y consultar el plan de premios vigente.



Resultado de Caribeña Día del 10 de octubre de 2026

El resultado de Caribeña Día de este sábado 10 de octubre de 2026 está pendiente de publicación oficial. El sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m., hora colombiana, por lo que los jugadores podrán consultar las cifras ganadoras una vez finalice la jornada.



Número ganador: 5706

5706 Quinta cifra: 7

La información se actualizará cuando se conozcan los datos oficiales del sorteo.



Resultado anterior de Caribeña Día

El viernes 9 de octubre de 2026, el resultado de Caribeña Día fue 2137, con quinta cifra 2, según los registros publicados para ese sorteo.

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Este resultado corresponde a la jornada anterior y no permite anticipar las cifras del sorteo de este sábado.



¿Dónde consultar el resultado de Caribeña Día?

Los jugadores pueden revisar el número ganador y la quinta cifra en los canales autorizados del juego. Una vez publicado el resultado del 10 de octubre, deberán comparar las cifras con su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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