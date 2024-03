¿Qué tipo de comprador es usted? Identifique si es cazador de promociones, oportunidades o valor

A propósito del Día Mundial del Consumidor, que se celebró este viernes 15 de marzo, Camilo Herrera, presidente de Raddar, cuenta qué tipo de compradores hay en Colombia, cuánto se gasta y en dónde o en qué se prefiere invertir el dinero.



Pese a que ha habido una caída en el nivel de compra, el experto hace énfasis en que, “si uno acumulara toda la compra de los hogares ,estaríamos en el mismo nivel de tamaño del comercio que teníamos más o menos en marzo del año 2022. El freno que se ha dado en el comercio por las altas tasas de interés, por la inflación y por los problemas que los hogares conocen de la economía colombiana nos ponen que este sea un día no de grata celebración por los resultados que hay, pero evidentemente ya comienzan a darse algunos signos de recuperación y de aceleración”.

En medio de esta conversación en Signo Pesos, el presidente de Raddar también explicó cuáles son los perfiles de los consumidores en Colombia. ¿Se identifica usted con alguno?



Tipos de compradores en Colombia

El cazador de promociones

El cazador de oportunidades

El cazador de valor

“Uno como comprador comienza no sabiendo comprar y termina siendo un experto en comprar cualquier categoría. El que no sabe comprar no tiene un vínculo o una relación con ese producto o esa categoría, por lo tanto, tiende a buscar precio o tiende a buscar promociones, por eso se llama cazador de promociones. El que ya sabe cómo comprar, dónde comprar, cuándo comprar y tiene un conocimiento del tema, lo que busca es la oportunidad de compra, por eso se le llama cazador de oportunidades. Y el que sabe comprar ya una categoría producto y marca absolutamente puntual es un cazador de valor que inclusive ni siquiera piensa en el precio”, puntualizó Camilo Herrera, presidente de Raddar.