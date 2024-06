¿Quiénes dejarán de pagar el 4x1.000? Esto se sabe

El 4x1.000, conocido formalmente como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), sufrirá modificaciones a partir de este 2024. Esta reforma surge con el objetivo de incentivar la bancarización de los hogares colombianos, que en su mayoría aún prefieren el uso del efectivo. La iniciativa por el momento fue aprobada por el Congreso de la República como parte de la reforma tributaria propuesta por el actual presidente Gustavo Petro.

¿Cómo nació el impuesto del

4x1.000

?

Este impuesto fue introducido en 1999 durante una crisis financiera, inicialmente con una tasa del 2×1.000, y se implementó como una medida temporal para asistir a los bancos en dificultades. Con el tiempo, el gravamen fue aumentado al 4×1.000 y su recaudación se destinó al Estado. Desde entonces, el impuesto se ha mantenido como una fuente significativa de ingresos fiscales, aunque ha sido objeto de críticas por su impacto en la inclusión financiera.



¿Quiénes ya no pagarán el

4x1.000

en Colombia?

Sin embargo, con la aprobación de la reforma tributaria del 2022, a partir de 2024 las cuentas con transacciones mensuales que no excedan los 350 UVT estarán exentas de este impuesto. En términos monetarios, esto significa que las personas cuyos movimientos financieros mensuales no superen los $16,4 millones no deberán pagar el 4×1.000. Esta medida busca aliviar la carga fiscal sobre los pequeños ahorradores y fomentar el uso de servicios bancarios.

Diversos expertos de la industria financiera han expresado que la eliminación del 4x1.000 podría incentivar a más personas a utilizar productos bancarios, como cuentas de ahorro y otros servicios financieros. Esto, a su vez, puede mejorar el control y la transparencia sobre las finanzas personales y las transacciones económicas en el país.