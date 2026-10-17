Caribeña Día hoy, 17 de octubre de 2026: resultado del número ganador y quinta cifraCaribeña Día es un juego de chance popular en Colombia, especialmente en la región Caribe. En esta modalidad, los participantes eligen una combinación de cuatro cifras y pueden consultar el resultado del sorteo para comprobar si acertaron. El juego también contempla una quinta cifra, que debe revisarse de acuerdo con la modalidad de apuesta.



Este sábado 17 de octubre de 2026 se realiza una nueva jornada de Caribeña Día. Los jugadores esperan conocer los números ganadores para compararlos con los registrados en sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

Resultado de Caribeña Día del 17 de octubre de 2026

Número ganador: 7881

Quinta cifra: 1

Al momento de esta consulta, no fue posible confirmar el resultado de Caribeña Día correspondiente a este sábado en las fuentes revisadas. Los datos se deben actualizar cuando se publique la combinación ganadora.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día tiene su sorteo habitual a las 2:30 p. m., hora colombiana, y sus resultados pueden consultarse en portales especializados y canales asociados con la difusión del juego.



Una vez se conozcan las cifras, los participantes podrán comparar el número ganador con su apuesta y verificar la quinta cifra cuando corresponda.



¿Cuál fue el resultado anterior de Caribeña Día?

El resultado más reciente confirmado antes de la jornada de este sábado corresponde al viernes 16 de octubre de 2026.



Número ganador: 2036.

Quinta cifra: 9.

Estas cifras aparecen en los históricos consultados de Caribeña Día.

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¿Cómo consultar los resultados de Caribeña Día?

Para comprobar el resultado, los jugadores deben comparar las cifras publicadas con las registradas en su tiquete. También es importante verificar las condiciones de la modalidad elegida y confirmar cualquier posible premio a través de los canales autorizados.

El número ganador y la quinta cifra de Caribeña Día de este sábado 17 de octubre se incorporarán a esta nota cuando se encuentren disponibles y puedan verificarse.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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