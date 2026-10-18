Resultados de Chontico Noche hoy: conozca los números del domingo 18 de octubre de 2026

Los jugadores de Chontico Noche esperan conocer el resultado del sorteo de este domingo 18 de octubre de 2026. Este juego de chance permite a los participantes comprobar si acertaron las cifras seleccionadas en sus apuestas.

Los resultados de la jornada se actualizarán cuando se publique la combinación oficial.



¿Cuál fue el número ganador de Chontico Noche hoy?

El número ganador del sorteo de este domingo 18 de octubre se encuentra pendiente de confirmación.



Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

pendiente. Quinta cifra: pendiente.

Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes. Las posibles coincidencias dependen de la modalidad de apuesta y de las condiciones establecidas para el juego.

¿Cuál fue el resultado de Chontico Noche del sábado 17 de octubre?

El resultado del sorteo del sábado 17 de octubre de 2026 debe verificarse con la publicación oficial correspondiente. No se deben utilizar las cifras de jornadas anteriores como si fueran las de ese día.

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Estos son los datos que se deben consultar para comprobar el resultado:



Cuatro cifras: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Tres primeras cifras: pendiente.

pendiente. Tres últimas cifras: pendiente.

pendiente. Dos últimas cifras: pendiente.

pendiente. Última cifra: pendiente.

Resultados anteriores de Chontico Noche

La siguiente tabla recoge los resultados reportados para jornadas anteriores. Es importante comprobarlos con el operador antes de utilizarlos como referencia.



Fecha Número ganador Viernes 16 de octubre de 2026

6314

Jueves 15 de octubre de 2026

6575

Miércoles 14 de octubre de 2026

9141

Martes 13 de octubre de 2026

2848

Lunes 12 de octubre de 2026

6403



Las cifras anteriores permiten consultar el historial de sorteos, pero no sirven para predecir resultados futuros.



¿Dónde consultar los resultados oficiales de Chontico Noche?

Los participantes pueden consultar el resultado en los canales oficiales de Chontico y verificar que la fecha corresponda al sorteo en el que participaron.

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Antes de reclamar un premio, compruebe la fecha del sorteo, conserve el comprobante de la apuesta y consulte los procedimientos establecidos por el operador autorizado. Una coincidencia parcial no confirma por sí sola que haya un premio, pues el pago depende de la modalidad y de las condiciones aplicables.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.