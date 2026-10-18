Resultados de Sinuano Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance populares en la región Caribe colombiana. Este domingo 18 de octubre de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo, por lo que los apostadores podrán consultar las cuatro cifras ganadoras y la quinta cifra para verificar sus tiquetes.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos, el horario habitual es a las 8:30 p. m., hora colombiana.

Los resultados de la jornada estarán pendientes hasta que termine el sorteo y se publique la combinación ganadora.



Resultado de Sinuano Noche hoy, 18 de octubre

Las cifras ganadoras de este domingo se actualizarán una vez se conozca el resultado oficial del sorteo.



Número ganador: 7686.

7686. Quinta cifra: 0.

El número principal está compuesto por cuatro cifras, mientras que la quinta cifra es un dato adicional que también deben revisar quienes participaron en las modalidades correspondientes.

¿Cuál fue el resultado anterior de Sinuano Noche?

El sorteo anterior, realizado el sábado 17 de octubre de 2026, corresponde a una jornada distinta. Su resultado debe verificarse en los registros oficiales antes de utilizarlo como referencia.

No se deben trasladar cifras de días anteriores al resultado de este domingo.

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¿Cómo se juega Sinuano Noche?

En el Sinuano, los participantes eligen un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definen el valor de su apuesta. Las opciones de juego y los premios dependen de la modalidad seleccionada y de las condiciones aplicables.

Entre las modalidades de juego se encuentran:



Cuatro cifras: apuesta al número completo.

apuesta al número completo. Tres cifras: apuesta a una combinación de tres cifras.

apuesta a una combinación de tres cifras. Dos cifras: conocida como Pata.

conocida como Pata. Una cifra: conocida como Uña.

Antes de reclamar un premio, se recomienda verificar el resultado correspondiente a la fecha de la apuesta y consultar las condiciones vigentes con el operador autorizado.



Este artículo fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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