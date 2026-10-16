Resultados Lotería de Medellín hoy, viernes 16 de octubre: número y serie ganadora

Este viernes, los jugadores esperan el resultado de un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, que entrega premios millonarios a través de su premio mayor y distintas categorías de premios secos. La jornada tiene programado un premio mayor de $16.000 millones. Sin embargo, los números ganadores de este sorteo deben verificarse una vez termine el juego y la entidad publique el resultado oficial.

Resultado de la Lotería de Medellín hoy 16 de octubre

Estos son los datos principales del sorteo de este viernes:

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Número del sorteo: 4857.

Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación oficial.

Serie ganadora: pendiente de confirmación oficial.

Premio mayor: $16.000 millones.

Fecha del sorteo: viernes 16 de octubre de 2026.

Los resultados deben consultarse en los canales oficiales de la entidad para confirmar tanto el número como la serie ganadora.



¿Cuáles son los números ganadores de los premios secos?

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín cuenta con premios secos de diferentes cuantías. El plan de premios de este sorteo contempla categorías de $1.000 millones, $700 millones, $500 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

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Los números ganadores y las series de cada categoría quedan pendientes de publicación oficial. Una vez se conozca el listado completo, los jugadores podrán comparar los datos con sus billetes y verificar si obtuvieron alguno de estos premios.

¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín?

En el sorteo anterior, realizado el viernes 9 de octubre de 2026, el premio mayor correspondió al número 0169, serie 238, según el resultado publicado por la entidad.

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Ese número pertenece al sorteo 4856 y no corresponde al sorteo de este viernes 16 de octubre.

¿A qué hora juega la Lotería de Medellín?

El sorteo de la Lotería de Medellín está programado para las 11:00 p. m., hora colombiana, de este viernes. Los resultados suelen publicarse después de la realización del sorteo.

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Los jugadores pueden consultar la información actualizada en la página oficial de resultados de la Lotería de Medellín.

¿Cómo comprobar si ganó la Lotería de Medellín?

Para verificar un billete, revise el número y la serie y compárelos con el resultado oficial. También puede consultar el listado de premios secos para comprobar si su apuesta obtuvo alguno de los premios secundarios.

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Importante: al momento de redactar esta nota, los números ganadores del sorteo 4857 aún no estaban confirmados en las fuentes consultadas. Deben actualizarse cuando la Lotería de Medellín publique el acta oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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