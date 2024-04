Aída Victoria Merlano reaparece llorando: "Tengo mucho miedo"

El drama de Aída Victoria Merlano, influenciadora que fue condenada a 13 años y 8 meses de cárcel por presuntamente participar en la fuga de su mamá, Aída Merlano, todavía no termina. La famosa reapareció en sus redes sociales, tras unos días de ausencia, para revelar qué está pasando en su vida mientras avanza el proceso.

"Hoy no he podido pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda", expresó en medio de lágrimas la joven barranquillera.

A pesar de la condena que recibió recientemente, la influenciadora permanece en su casa, esto porque el juez le permitió defenderse en libertad mientras la sentencia queda en firme. Es por ello que Merlano todavía puede interactuar con sus seguidores en redes sociales.

En el video, Aída Victoria Merlano también señaló que ella cree que hay que "enfrentar los problemas con la mejor actitud posible", pero que ante la incertidumbre de perder su libertad por 166 meses ha sido complicado para ella mantener esa idea durante los últimos días.

"Hoy no se puede, llevó dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no y es normal. Hay días en los que uno siente que se come el mundo y hay otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno", concluyó la barranquillera.

¿Por qué Aída Victoria Merlano fue condenada?

Según la Fiscalía General de la Nación, Aída Victoria llevó a su hermano, quien para la época en que se fugó su madre tenía 17 años, a un consultorio odontológico en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El hermano de la creadora de contenido “llevaba un morral en el que ocultaba una soga, guantes y otros elementos, y lo ubicó en el baño”, indicó el ente acusador.

La excongresista Merlano, que para 2019 estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor, llegó al consultorio odontológico con el pretexto de cumplir una cita. No obstante, ella tomó los artículos que llevó su hijo y los usó para escapar de la guardia del INPEC lanzándose por una ventana de un segundo piso.

Posteriormente, se fue a Venezuela, donde permaneció prófuga durante un largo periodo. En marzo de 2023 fue deportada a Colombia y ahora está recluida en un batallón del Atlántico, pagando una condena por corrupción.