Aída Victoria Merlano denuncia que le embargaron su cuenta bancaria: le dejaron 0 pesos

Aída Victoria Merlano está enfrentando un duro proceso personal luego de que fuera condenada a 13 años y 8 meses de cárcel por participar en la fuga de su mamá, Aída Merlano. Añadido a esto, la influenciadora barranquillera acudió a sus redes sociales a denunciar un extraño suceso que la dejó sin un peso en su cuenta bancaria.

Mientras avanza el proceso legal que enfrenta, Aída Victoria apareció en su perfil de Instagram para denunciar ante sus más de cinco millones de seguidores lo que está sufriendo.

Según Merlano, tras su condena recibió un pago de su cuenta de Facebook que desapareció. "Ustedes saben que a mí el jueves me condenaron, pues el viernes a mí me entró un pago de Facebook y hoy el pago no aparece en mi cuenta".

Aída Victoria Merlano quedó muy sorprendida y preocupada al ingresar a su cuenta bancaria y notar que el saldo total es de cero pesos, tal y como lo evidenció en sus redes sociales.

Como cualquier persona, la influenciadora se comunicó inmediatamente con el banco para alertar sobre lo sucedido y que le dieran una explicación; sin embargo, las razones de la entidad bancaria no fueron suficientes para la famosa hija de la excongresista.

"El banco me dice que tengo un embargo de la DIAN de Barranquilla", reveló Merlano y agregó que ella no recibió ningún tipo de notificación por parte de la entidad. "Solo me embargaron por una supuesta deuda que tengo".

La mujer añadió que consultó el tema con su contador y equipo jurídico y que todos le pasaron comprobantes de que en la actualidad ella no tiene ninguna deuda y ha efectuado todos sus pagos de manera normal.

"Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente es solo una casualidad", añadió al final Aída Victoria Merlano.

En una siguiente publicación, como es común en la joven barranquillera, se tomó la situación con calma y señaló que buscando una explicación a estas situaciones que está viviendo llegó a la conclusión de que "un antepasado mío le puso los clavos a Cristo".