Alec Baldwin se declaró inocente por el asesinato involuntario de Halyna Hutchins

En octubre de 2021 la muerte de la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, en medio del rodaje, causó un revuelo mundial. La mujer fue herida de gravedad en medio de la grabación de una escena en la que el actor Alec Baldwin debía utilizar un arma de fuego que resultó estar cargada.

Desde entonces el proceso legal por este homicidio involuntario se ha estado analizando en diferentes juzgados para establecer el grado de responsabilidad del actor. El giro más reciente en el caso se dio ante un juez en Nuevo México, donde Baldwin se declaró inocente.

Aunque en abril de 2023 el caso se había dado un giro sin establecer ninguna culpa al famoso actor, un juzgado de Santa Fe, Nuevo México, abrió nuevamente la investigación acusando a Baldwin por “uso negligente de un arma de fuego” y “un acto cometido con total indiferencia a la seguridad de los demás”.

La defensa de Alec Baldwin solicitó al juzgado que se realizara un "juicio rápido" para evitar que la imagen del actor de 65 años se siga deteriorando por este proceso. Es por eso que, aunque la primera vista de este caso se tenía programada para este 1 de febrero, el 31 de enero el actor se presentó a los tribunales de Santa Fe, Nuevo México, para nuevamente insistir en su inocencia.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación y analizan el caso de Alec Baldwin, el sindicato de actores SAG-AFTRA se pronunció nuevamente a favor del intérprete. Señalaron que, dentro de las grabaciones, la responsabilidad de la seguridad de las armas recae sobre los profesionales encargados de ellas, no sobre los actores.

De hecho, Hannah Gutierrez-Reed, la armera de la película, enfrenta cargos por homicidio involuntario y manipulación de evidencias. “Es probable que la acusada estuviera de resaca cuando introdujo una bala real en una pistola que sabía que iba a ser utilizada por un actor”, afirmó uno de los magistrados en medio del caso.

Alec Baldwin no fue detenido tras presentarse ante los juzgados de Nuevo México declarándose inocente, pero mientras se analiza el caso deberá cumplir con algunas medidas como permanecer sobrio, no salir del país y, en especial, no tener armas de fuego en su poder. De ser hallado culpable podría enfrentar 18 meses en prisión.