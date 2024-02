Jessica Cediel impacta con sus pasos de baile en reality internacional: "Ganamos el mayor puntaje"

Tras su paso por La vuelta al mundo en 80 risas de Caracol Televisión , programa en el que fue deportada de Senegal, Jessica Cediel regresó a las pantallas de la televisión en un reality de baile internacional.



La modelo y presentadora bogotana es una de las participantes del programa Hoy día bailamos de la cadena internacional Telemundo y desde su primera presentación le tomó la delantera a sus competidores con sus sensuales pasos de baile.

Los jurados del programa le dieron a Jessica Cediel y a su compañero de baile, Patricio Quiñones, la mayor puntuación en su primera gala. La pareja impresionó con su conexión y movimientos de cadera a la hora de bailar el tema Baila esta cumbia.

"Mi primera vez en esto ❤️😍📺💋💃 Gracias a todos por su buena energía! Empezamos bien! Hoy ganamos el mayor puntaje", escribió la presentadora colombiana en sus redes sociales compartiendo el detrás de cámaras de su primera presentación.



En el programa, Cediel expresó que minutos antes del show estaba "con un hueco en el pecho y en la pancita".

"Lo disfruté, estaba nerviosa pero lo disfruté, mi compañero estuvo todo el tiempo diciéndome 'Jessi, relájate y gózatela'", contó.

Publicidad

Anticipó que para la próxima gala están preparando un merengue, el cual la tiene muy nerviosa. "No me siento tranquila con las acrobacias, yo nunca en mi vida había hecho acrobacias, pero él me da mucha seguridad, confío en él".

En los comentarios de su publicación algunas personas celebran su logro en el programa, siendo la participante con el mayor puntaje, pero también recibió algunas críticas por su comportamiento. Algunos internautas aseguran que su estilo de vida cristiano, el cual promueve en sus redes sociales, no es compatible con sus pasos de baile en el reality.



"Que braceo tan brusco y ordinario", "Bella y sin miedo al éxito", "Se alborotó la pastora", "Por Dios, muy ordinaria... no tiene estilo, clase y elegancia", "El cuento sufrido de cristiana es como el de los políticos", "Tendré que ser yo el que te lo diga... Lo tuyo no es el baile", se lee en varias reacciones.