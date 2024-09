Alina Lozano y Jim Velásquez reaccionaron a palabras de Epa Colombia sobre su relación

Epa Colombia causó revuelo en la farándula nacional al hacer diversas revelaciones en el programa Los Enredados, de Caracol Televisión. Una de las declaraciones que más llamó la atención fue aquella en la que aseguró que la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez es "falsa".

Los actores, que se casaron a finales del año pasado, decidieron responder a la mujer con uno de sus videos en redes sociales. Como la influencer declaró que el tema de su supuesto embarazo le pareció "una payasada", ellos aparecieron con narices de payasos en su publicación.

La respuesta de Alina y Jim para Epa Colombia

Tras escuchar las declaraciones de Epa Colombia en Caracol TV, Jim Velásquez le preguntó a su esposa: "Amor, ¿ella es amiga tuya?". La actriz respondió que no y él también aclaró que no es su amiga. "Entonces, ¿por qué la invitamos al matrimonio?", cuestionó Alina Lozano.

El actor de 24 años aseguró que el motivo de la invitación fue "porque es una figura muy emblemática, respetada y admirada en este país". Alina Lozano coincidió y agregó que "claro, tiene una hoja de vida impecable, ella es intachable, a ella no le gusta el vandalismo, no rompe nada, le gusta el fútbol, le metieron unos autogoles".

La pareja entonces se preguntó por qué Epa Colombia estaba diciendo esas cosas sobre ellos dos. "¿Será que no le dieron ponqué? Claro, una mujer que derrocha tanta ternura y no le dimos ponqué, se resintió", concluyó Alina Lozano.

¿Qué dijo Epa Colombia?

"Esa relación no es real", aseguró Epa Colombia y recordó cómo se enteró. "A mí me invitaron al matrimonio y yo fui, yo lloré y decía 'ay, qué lindo uno casarse'. Cuando me dicen: 'Epa, no llores, eso es de mentiras'".

Barrera detalló que todo se trata de una estrategia para hacer contenido viral en las redes, pero aclaró que "si se lo comerán o no, yo no sé, pero lo hacían para crear contenido".

Además, la famosa criticó que jugaran con el tema del embarazo. "Todo eso de que estaba embarazada, un laboratorio prestarse para eso. No jueguen con la vida de una persona, es un embarazo. Eso sí me pareció una payasada".