Epa Colombia dice que Diana Celis le fue infiel: "Le pillé una conversación"

Epa Colombia y Diana Celis se han hecho tendencia en las últimas semanas debido a las revelaciones que ha hecho la empresaria bogotana sobre todo el dinero y propiedades que presuntamente le entregó a su ex. De nuevo, la influenciadora habló al respecto y recalcó que la futbolista le fue infiel.

Epa Colombia asegura que Diana Celis le fue infiel

En diálogo con Los Enredados de Caracol Televisión, Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, habló una vez más sobre su expareja Diana Celis y todo el daño que vivió durante y después de su relación.

"¿Es verdad o fake que Diana Celis te puso los cachos?", cuestionó el entrevistador a Epa Colombia y la famosa dio una contundente respuesta afirmativa. "Sí, Diana en el 2020 tenía una persona con la que salía y yo no sabía, que era Diana Salazar".

La empresaria señaló que en ese entonces ella vivía muy ocupada por su empresa de keratinas y que constantemente Diana Celis le hacía reclamos por no tener tiempo para ella. "Ellas entrenaban juntas. Yo le pillé una conversación (...) yo le pedí que me prestara el celular y se leía: 'Esta mañana la pasamos muy rico'".

#LosEnredados📷 #EpaColombia cuenta cómo descubrió una conversación de#DianaCelis que la dejó destrozada. 📷📷 En medio del programa de @LaRedCaracol y @Caracoltv habló sobre su primer amor y el dolor de una traición que nunca vio venir. pic.twitter.com/Bu5IRlF72q — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 3, 2024

Publicidad

Epa Colombia aseguró que "yo me morí porque yo sí amaba mucho a Diana, había sido mi primer amor y duramos seis años. Me dolió mucho terminar con ella".

¿Cuánto dinero le dio Epa Colombia a Diana Celis?

La empresaria recordó que, luego de terminar su relación, "Diana me demanda a mí. Ella dijo que nunca me iba a demandar ni a quitar, pero me demandó y yo tenía en ese momento mi patrimonio en 8 mil millones de pesos, me tocó darle 4 mil millones".

Publicidad

Epa Colombia detalló que esa situación afectó gravemente su economía. "Diana me volvió a demandar, está pidiendo por mi marca Epa Colombia 2.500 millones de pesos y por otra empresa está pidiendo también parte (...) Se quedó con mi carro, dos motos, el apartamento de Bochica, el del Olaya, la casa del Restrepo que costó 1.900 millones de pesos, una transferencia de 500 millones de pesos y quiere más".