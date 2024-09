Epa Colombia dice que relación de Alina Lozano y Jim Velásquez es falsa: "Una payasada"

Epa Colombia habló sin filtro sobre la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez, asegurando que es una fachada para redes sociales. La empresaria bogotana afirmóque se enteró de esto en la boda de los famosos.

¿Por qué Epa Colombia dice que la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez es falsa?

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, estuvo como invitada en Los Enredados de Caracol Televisión y, en medio de la conversación, reveló los detalles del día que se enteró que Alina Lozano y Jim Velásquez tienen una relación falsa.

La empresaria estaba hablando de aquellos actores que no aprovechan su momento de fama y se quedan sin dinero, por lo que mencionó a Alina Lozano. En ese instante, agregó que ahora la mujer vivía de su contenido para redes sociales, el cual supuestamente está enfocado en una relación falsa.

"Esa relación no es real", aseguró Epa Colombia y recordó cómo se enteró. "A mí me invitaron al matrimonio y yo fui, yo lloré y decía 'ay, qué lindo uno casarse'. Cuando me dicen: 'Epa, no llores, eso es de mentiras'".

Barrera detalló que todo se trata de una estrategia para hacer contenido viral en las redes, pero aclaró que "si se lo comerán o no, yo no sé, pero lo hacían para crear contenido".

Además, la famosa criticó que jugaran con el tema del embarazo. "Todo eso de que estaba embarazada, un laboratorio prestarse para eso. No jueguen con la vida de una persona, es un embarazo. Eso sí me pareció una payasada".