Andrea Valdiri, afectada por su mala suerte en el amor: "No me duran los maridos"

En sus redes sociales, la creadora de contenido Andrea Valdiri llamó la atención de sus seguidores al revelar una preocupación que tiene recientemente sobre las relaciones amorosas en su vida. La influenciadora resaltó que goza de estabilidad en muchos aspectos de su vida, pero no en el amor.

"Necesito que ustedes me ayuden a resolver este interrogante", empezó diciendo la famosa ante sus nueve millones de seguidores. Acto seguido Valdiri manifestó su preocupación por no poder mantener sus relaciones amorosas a largo plazo.

"Tengo a mis amigas de toda la vida, desde el colegio, y mis empleados, los que tengo, me duran años. Puedo decir que mala persona, Jesús, yo no soy. Pero no entiendo por qué no me duran los maridos", agregó la bailarina entre risas y luego señaló que "Machi, yo soy buena mujer".

Cabe mencionar que las relaciones amorosas más reconocidas de Andrea Valdiri en los últimos años han sido con el cantante Lowe León, relación que dio como fruto a su hija Adhara y que terminó en malos términos, y con el creador de contenido Felipe aruma, con quien duró casada un poco más de un año.

La influenciadora señaló que "yo soy una mujer enamorada de la vida. Tengo mucho amor por dar", y por eso mismo agregó que actualmente está en búsqueda de su nuevo amor. "Recibo hojas de vida, pero los voy a coger un poquito más grandes, no tan chiquitos. Es que me encanta el colágeno. Mira, por eso estoy así de bella".

Los internautas no se quedaron callados ante la preocupación de la creadora de contenido barranquillera y señalaron algunas posibles razones por las que sus relaciones no duran.

"Vaya a terapia porque el problema es usted", "Antes de recibir hojas de vida, ve a terapia, busca primero la razón del por qué no te dura una relación", "Que señora tan insoportable", se lee en los diferentes comentarios.