Alfredo Saade sale de jefatura de despacho de Presidencia y será embajador de Colombia en Brasil

Alfredo Saade sale de su cargo como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, uno de los más cercanos al jefe de Estado en la Casa de Nariño, y pasará a ser embajador de Colombia en Brasil. La noticia se conoció luego de que su hoja de vida se publicó en el portal web de la Presidencia y minutos más tarde el propio Saade confirmó la información. La embajada de Brasil está disponible desde que Guillermo Rivera renunció el 31 de julio por aspiraciones electorales.

"El presidente Gustavo Petro me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América", escribió en X Saade, quien agregó: "Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza".

Noticia en desarrollo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL