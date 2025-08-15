Accidente aéreo en Medellín: avioneta cayó cerca al Atanasio Girardot

En la tarde de este viernes 15 de agosto, una avioneta se precipitó en el barrio Florida Nueva, en la comuna de Laureles, Medellín, a pocos metros del estadio Atanasio Girardot y cerca de la estación Estadio del metro.

La aeronave, un modelo Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428, cubría la ruta Tolú–Medellín y prestaba servicios para vuelos privados. Según la concesión AirPlan, el piloto había reportado fallas mecánicas minutos antes del accidente y no alcanzó a llegar al aeropuerto Olaya Herrera.



Los detalles del accidente

De acuerdo con el Dagrd, el piloto, de 55 años, sufrió golpes en la cabeza y el pecho y fue remitido a la clínica Las Américas, mientras que la pasajera, también de 55 años, presentó traumas en el rostro y fue llevada al CES. Ninguno de los dos se encuentra en estado crítico.

El impacto generó un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos, quienes relataron que, tras el choque, algunas personas aprovecharon la situación para robar pertenencias de los ocupantes, incluidos sus teléfonos celulares.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del incidente, mientras la Aeronáutica Civil revisa el historial y mantenimiento del monomotor accidentado.

Unidades #BomberosMedellin atienden caso por accidente de aeronave pequeña en inmediaciones de Cll.47D x 70. Equipos trabajan en sitio. 2 lesionados atendidos de forma inicial. pic.twitter.com/Y2n1CKzfvo — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) August 15, 2025

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

