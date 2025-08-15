Condenan a Diego Cadena, exabogado del expresidente Uribe, por delito de soborno en actuación penal

El abogado Diego Cadena, quien representaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este viernes en primera instancia por soborno en actuación penal de un paramilitar. Sin embargo, el juez lo absolvió "por duda razonable" de otros dos delitos de los que estaba acusado en este juicio, directamente relacionado con el caso por el que fue condenado el exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

"Diego Javier Cadena Ramírez actuó de manera dolosa, pues tal como se ha señalado y conforme a la prueba practicada en juicio oral sabía que (el paramilitar) Juan Guillermo Monsalve no tenía intención de rendir declaraciones que se le requerían y no obstante le ofreció el recurso de revisión para inducirlo a faltar a la verdad", expresó el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, al leer el fallo contra el abogado. Por esa razón, el togado impuso "fallo condenatorio en contra de Diego Javier Cadena Ramírez", aunque no anunció todavía la pena ni emitió una orden de captura inmediata contra el abogado.

El expresidente Uribe, a través del abogado Cadena, sobornó al paramilitar Monsalve. Cadena visitó a Monsalve en la cárcel y le pidió firmar un documento en el que afirmara que las acusaciones que había hecho contra Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo eran falsas y que habían sido hechas por beneficios jurídicos o prebendas ofrecidas por el senador Iván Cepeda. A cambio, Cadena le ofreció, con autorización del exmandatario, ayuda jurídica gratuita a Monsalve y mejores condiciones carcelarias.

Por otra parte, el juez absolvió este viernes a Cadena, "en virtud del principio de presunción de inocencia" y "por una duda razonable", de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

El expresidente Uribe, fundador y líder del partido Centro Democrático, se convirtió el pasado 1°. de agosto en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012. Heredia lo absolvió del delito de soborno simple, pero lo condenó a doce años de prisión domiciliaria por haber pagado en 2018, a través del abogado Cadena, a exparamilitares presos a cambio de que no lo vincularan con el paramilitarismo de derecha que combatía a las guerrillas izquierdistas en el conflicto armado colombiano.

El caso de Cadena se remonta al mismo tiempo que la investigación a Uribe, es decir al año 2012, cuando siendo senador el líder del Centro Democrático denunció a Iván Cepeda, a quien acusó de haberle ofrecido dinero a ex jefes paramilitares para que declararán en su contra y que lo señalaran como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro. Sin embargo, en febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe, al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor a través de otras personas, entre ellas el abogado Cadena.

