Angélica Jaramillo revela cómo escapó de centro de rehabilitación y habla de su proceso

En agosto de 2024, la actriz y creadora de contenido Angélica Jaramillo preocupó a sus seguidores de las redes sociales al realizar una transmisión en vivo en la que reveló que, desde hacía varios años, consumía drogas. La situación terminó con ella internada en un centro de rehabilitación, del cual recientemente confesó que se escapó.

Angélica Jaramillo habló con la revista Semana sobre cómo ha llevado su proceso de desintoxicación. Mencionó que durante estos meses han salido diferentes versiones sobre lo que comentó en aquella publicación. Incluso, recalcó que “no era que yo viniera consumiendo año tras año, no. Las probé, paré, y pasaron muchos años, y he tenido muchos sucesos en mi vida”.

Reveló que la transmisión en vivo la grabó en Cali, luego de haber asistido a la boda de su segunda hermana. “A mí me dio un poco duro porque recordé muchísimo mi matrimonio, que fue en 2003”. La ceremonia la llenó de nostalgia, se encerró y “digo que la soledad no es buena compañía para nadie. Después de eso quise ir como a buscar a alguien con quien conversar y llegué a un sitio que no era el más adecuado para ese momento que yo estaba pasando”.