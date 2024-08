Actriz Angélica Jaramillo hace dura confesión: “Llevo varios años consumiendo drogas”

En las últimas horas se ha hecho viral un video de la actriz y creadora de contenido Angélica Jaramillo, en el que reveló que desde hace varios años consume drogas.

El testimonio lo dio a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el pasado 13 de agosto de 2024.

Desorientada y afectada, Angélica Jaramillo admitió que lleva años luchando contra su adicción a las drogas. La modelo y exprotagonista de Novela se encontraba bajo los efectos de las sustancias cuando decidió dar su testimonio en redes. pic.twitter.com/RIxQrNpdjB — Informándome (@informandomecol) August 14, 2024

¿Qué dijo Angélica Jaramillo?

En un fragmento del video declaró: “No me importa, no me importa. En este momento, yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar: llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz”.

Luego procedió a decir que el consumo de sustancias da “una felicidad momentánea, sí, claro, ¿para qué? Para evitar calmar o pensar, no sé qué, temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

En medio de la transmisión en vivo, ante su comunidad de más de 685.000 seguidores, le entró una llamada, a lo cual dijo: “No me importa. Aquí me está entrando una llamada, pero obviamente no voy a contestar. Por favor, por favor cuelgue. Gracias”.

A su vez, Angélica Jaramillo mencionó: “Hago este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo renuncio hoy a eso, estoy cansada, de verdad, cansada. Se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos que no somos originales, no nos mostramos como somos, pero yo soy una persona real”.

Hermana de Angélica Jaramillo se pronunció

Angélica Jaramillo da dura confesión en transmisión en vivo: “Llevo varios años consumiendo drogas” Instagram: @sofia_jaramillov

Tras la transmisión en vivo de Angélica Jaramillo, la cual fue eliminada de la plataforma, la hermana de la actriz, Sofía Jaramillo, escribió en una historia de Instagram: “Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana.”.Añadió que “entendemos la preocupación de todos, pero. Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda”.

Además, la familiar de Angélica Jaramillo recalcó que “seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia”.

