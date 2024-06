Así fue la experiencia de Inesita grabando con Karol G: "Muy querida, me daba picos"

Nunca es tarde para cumplir los sueños, ese es el ejemplo que Inesita le da cada día a sus miles de seguidores en redes sociales. Con 89 años, la paisa es una gran figura de las plataformas digitales con sus videos de recetas y ahora hasta del más reciente video musical de Karol G.

Entre los fanáticos de Karol G había gran expectativa por lo que sería el videoclip oficial de Si antes te hubiera conocido, su nueva canción. Quien se robó todas las miradas fue Inesita, la mujer a la que la cantante llevó hasta República Dominicana para que hiciera parte de su video.

"Deliciosa la canción que ella cantaba", aseguró Inesita sobre el nuevo tema de Karol G que la puso a bailar en su silla de ruedas. Sus videos llegaron hasta la cantante paisa, por lo que decidió invitarla para conocerla.

Inesita aseguró que Karol G es una persona "muy querida, eso lo abrazaba a uno, me daba picos y de todo, no sabía ni qué hacer". Se trató de un viaje muy especial, pues no solo se trató de su primera vez viajando en avión, sino también la primera viendo el mar.

La abuela de 89 años le llevó a Karol G unas galletas preparadas por ella y, por su parte, la cantante paisa le regaló a Inesita unas pantuflas para que estuviera más cómoda.

¿Quién es Inesita?

En redes sociales el nombre de Inesita se ha hecho popular por sus preparaciones de diversos aliños. Esta abuela, cocinera y tiktoker se ha quedado en el corazón de más de 800 mil usuarios que la siguen en sus perfiles.

"Yo siempre hacía aliños para la casa y para darle a la familia, y ya después acordamos nosotros acá que por qué no hacíamos algunos para vender", aseguró sobre sus inicios en las redes sociales.

