Karol G es tendencia con su canción Si antes te hubiera conocido: vea la letra completa

Karol G lanzó oficialmente su nueva canción Si antes te hubiera conocido, un tema a ritmo de merengue que puso a bailar a millones de sus seguidores. Minutos antes del lanzamiento del tema musical con su respectivo videoclip, la paisa reveló detalles de lo que la inspiró.

>> Lea también: Karol G estrenó Si antes te hubiera conocido, su nueva canción: ¿dedicatoria para Feid?

El video fue grabado en República Dominicana y fue allí, precisamente, donde Karol G asegura haberse inspirado para este tema que marca una diferencia en todo su repertorio musical.

"República Dominicana es un país al que le debo mucho. Cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy. Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía, todo se siente muy auténtico y especial ahí. Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el cora y me inspira todo el tiempo. Hoy sale esta canción, hoy sale el video que también grabé allá y que representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad latina por el mundo entero", escribió Karol G en sus redes sociales.

Publicidad

En menos de 12 horas, la canción se convirtió en la tendencia musical número uno de YouTube, donde superó el millón y medio de reproducciones. "Qué lindo como Karol G capturó perfectamente la esencia del dominicano en ese video", "No se puede negar que es aquí en República Dominicana", "Va ser la canción del verano".

>> Le puede interesar: Karol G interpretó por primera vez en vivo su nueva canción: Si antes te hubiera conocido

Publicidad

Letra de Si antes te hubiera conocido, de Karol G

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos, sino como otra cosa.

Usted cerca me pone peligrosa.

Por un besito hago cualquier cosa.

La novia suya me pone celosa y

aunque es hermosa, no te va a tratar como yo,

no te va a besar como yo.

No está tan rica, así como yo.

Ella es tímida y yo no.

Con estas ganas que tengo yo,

me atrevo a comerme a los dos.

Hoy estás jangueando con ella,

pero después tal vez no.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos. (2 veces)

Publicidad

Y yo te veo y no sé cómo actuar.

Bebé pa’ conquistarte que me pasen el manual.

Espero lo que sea, yo no me voy a quitar.

Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar.

Yo me caso contigo.

Mi nombre suena bien con tu apellido.

Estoy esperando el primer descuido,

pa’ presentarte como mi marido. (2 veces)

Publicidad

No has entendido que no te va a tratar como yo,

no te va a besar como yo.

No está tan rica, así como yo.

Ella es tímida y yo no.

Con estas ganas que tengo yo,

me atrevo a comerme a los dos.

Hoy estás jangueando con ella,

pero después tal vez no.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

Seguramente, estarías bailando esta conmigo.

No como amigos.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.

¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido.