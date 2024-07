Así suena Gaga, el nuevo sencillo de J Balvin: vea aquí el video oficial de la canción

J Balvin hizo el lanzamiento oficial de Gaga, el segundo sencillo de su nuevo trabajo musical, Rayo, el cual será lanzado el próximo 9 de agosto. "Cada canción tuya es mi nueva favorita", le comentaron sus seguidores.

Este 11 de julio de 2024, J Balvin sorprendió a sus seguidores con el anuncio de que el próximo mes saldría al mercado su nuevo álbum, el cual contendrá 15 canciones que marcarán una nueva etapa en su vida artística.

Rayo contará con colaboraciones con artistas de la vieja y la nueva escena del reggaetón, como lo son Ryan Castro, Bad Gyal, Blessd, Chencho Corleone, Zion y Feid, entre otros.

Gaga, el nuevo sencillo de J Balvin, es una vibrante colaboración del paisa con el artista españoL SAIKO.

Letra completa de Rayo, de J Balvin y SAIKO

Aló

Ya me dijeron

Que el cielo

Te lo prometieron

Pero fue mientras

Te metieron.

Y en la disco sola te vieron

Llorando por un

Pobre diablo

Que, no te dejaba salir

No te dejaba ni hablar

No volviste a beber

Ni volviste a fumar

ey

Vuelve a los códigooos, ye

y dile adiós al tóxico

Que mami antes de él

Tú estabas a fuego,go

Hazlo otra vez

Hazlo otra vez

Si extrañas chingar

Sin poner amor

pues, hazlo otra vez

ma-mi, Hazlo otra vez

No te amarres mai, ay, ay, ay, ay

Métele con bellaquería

Cómo antes lo hacía

No te amarres mas, ay, ay, ay, ay

e, que la disco está encendida

Ese te tiene

Apaga, ga, ga,ga

De ese tu estaba

Traga, ga, ga,ga

Pero conmigo

Tu mojabas las braga, ga,ga,ga

Me bajaba y sonaba

Ga,ga,ga,ga

Ganate la loto

Mami ganate las prendas

Deja a ese bobo

Solo espero que aprendas

Viste cómo quieras

Ten para que vayas de tiendas

Verte mal con él no me sorprende en na

Pa que te prohiba

No es tu papá

Ni te deja ponerte

El pinta labios, ni ese corsé

Que tan lindo te queda

Tu y yo tenemos algo más

Pero no te amarrés más

Pero no te amarrés más

Pero no te amarrés más

Mai ay, él no lo ve

Que estás brillando sin el

High - lighter, después de rojo

el cora te robé Swiper

Y si quieres lo hago otra vez,

Lo hago otra vez

No te amarres mai, ay, ay, ay, ay

Métele con bellaquería

Cómo antes lo hacía

No te amarres mai, ay, ay, ay, ay

e, que la disco está encendida

Ese te tiene

Apaga, ga, ga,ga

De ese tu estaba

Traga, ga, ga,ga

Pero conmigo

Tu mojabas las braga, ga,ga,gas

Me bajaba y sonaba ga ga ga

Estamos rompiendo o no estamos rompiendo muchachos

