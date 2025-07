Desafío 2025 | Los coqueteos de Antony Zambrano a Isa Carvajal: ¿están buscando pareja?

Además de ser un aguerrido competidor que llegó con el objetivo de ganar el Desafío 2025, Anthony Zambrano también tiene claro que es todo un rompecorazones y lo está demostrando. En el último episodio del Desafío Siglo XXI, el medallista olímpico estuvo coqueteando con una de las participantes de la competencia.

“Yo siempre he dicho que uno puede ser maluco, pero la mujer tiene que ser bonita”, dijo Anthony a su equipo Gamma, mientras Isa pasaba por su lado. “Miren cómo está Isa. Yo soy maluco, pero isa es bonita. Siempre está el positivo y el negativo”.



¿Zambrano tiene novia?

En una declaración que dio Zambrano para las redes sociales del Desafío, dejó claro si está soltero o en pareja: “Vamos a tener un tiempo largo de estar aquí y esto se presta para muchas cosas. Soy soltero, pero estoy conociendo a alguien”.

Anthony sostuvo que, durante su estadía en el Desafío 2025, “si se puede guardar respeto, se guarda, y si no, no se sabe, porque uno es hombre y la carne llama”.



¿Isa Carvajal tiene novio?

Isa, por su parte, también dejó claro si buscará o no una relación amorosa en el Desafío 2025. “Estoy felizmente soltera. Creo que hace mucho tiempo, y después de ciertas relaciones, decidí darme un tiempo para mí y empecé a tener una relación conmigo, por decirlo así, a fortalecer la relación conmigo y a entender que yo soy la compañía más espectacular que tengo y es la compañía que voy a tener toda la vida”.

Agregó que “la relación conmigo debe ser espectacular y eso fue lo que me dediqué a cultivar durante todo este tiempo de soltería”.

Sostuvo que “no creo que esté dispuesta a sostener una relación en el Desafío. Creo que aquí van a conocer una versión de Isabel Carvajal que no quiere nada con nadie”. Sin embargo, dijo que “vamos a ver si no me sale el tiro por la culata”, dejando abierta la posibilidad.

Por último, indicó que hasta ahora no está dispuesta a tener una relación sentimental en el Desafío 2025 y que “yo vine a competir”.



Pelea entre Zambrano y Gio

No todo es coqueteos y amor en el Desafío Siglo XXI, pues desde ya la convivencia se está volviendo en un reto para los participantes y dos de los referentes del equipo Gamma, Zambrano y Gio, han protagonizado dos discusiones que han dado de qué hablar.

En el primer capítulo, cuando los participantes tuvieron que mover una tractomula, ocurrió el primer altercado. Al día siguiente, se sacaron los trapos al sol: "Estás desenfocado (...) Tienes que enfocarte", le reclamaba Zambrano a Gio. El capitán de Gamma se quitó los zapatos durante el reto, algo que fue reprochado por sus compañeros al poder llevar a una lesión, algo que afectaría a todo el equipo. "Capi, aquí no estamos en la calle. Aquí estamos en El Desafío. Es como una competencia... espérate, déjame hablar (...) Tienes que aprender a escuchar mucho", le decía Zambrano durante la noche del primer día.

Gio, en medio de la discusión, le dijo a Zambrano que "yo voy a chocar muy fuerte con voz. Porque primero, yo soy el capitán y vos no podés (...) Los trapitos me los estás sacando allá. Estás diciendo que me está quedando grande la banda de capitán, y eso yo no se lo diría a nadie por respeto". Agregó que "me ofende que digás que vos levantaste la mula, ese fue el comentario con el que me enoje".

El capitán del Gamma, además, puso sobre la mesa su liderazgo del grupo: "Como fui elegido capitán al azar, no tengo que serlo siempre. Quiero poner en votación a quién les gustaría nombrar como capitán".

