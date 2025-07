Dani y Tina, las mellizas del Desafío 2025, protagonizaron fuerte pelea: esto pasó

Durante el segundo episodio del Desafío del Siglo XXI, transmitido este 3 de julio, los participantes vivieron su primer Desafío de Sentencia y Hambre, abrieron las misteriosas cajas del día anterior y se enfrentaron a las nuevas reglas para la asignación de los chalecos. En medio de todo esto, uno de los momentos con más tensión en el capítulo fue la discusión entre las hermanas mellizas Tina y Dani, quienes hasta ahora habían mostrado una relación cercana dentro del programa.

Cada casa eligió a tres hombres y tres mujeres para representar al equipo en el Box Azul, donde se desarrolló una prueba que combinaba velocidad, resistencia, coordinación y puntería. La mecánica de la prueba se dividió en varias etapas: los participantes, en parejas, debían atravesar una serie de obstáculos sobre dos piscinas, escalar una rampa, recoger un balón y regresar por un tubo deslizante. Al final, con ayuda de dos varas, debían levantar el balón hasta una plataforma transparente y lograr encestarlo en un agujero para que cayera dentro de una canasta. Cada equipo debía completar este ciclo tres veces con sus seis integrantes.

El equipo Gamma, identificado por el color naranja, logró la mejor ejecución en la pista. Gio, Rosa, Isa, Zambrano, Mencho y Cris conformaron la primera alineación ganadora del ciclo, gracias a su coordinación en los obstáculos acuáticos y la precisión en la etapa final de enceste. El equipo Omega logró completar el circuito después de Gamma y su posición les permitió acceder a la alimentación, aunque con una limitación: fue el equipo ganador quien escogió el menú que recibirían.



¿Qué ocasionó la discusión entre las mellizas del Desafío 2025?

El conflicto comenzó cuando varios miembros del equipo naranja debatieron sobre la continuidad del capitán actual. Uno de los competidores, tras perder la prueba de hambre, manifestó que estaba dispuesto a dejar el liderazgo y abrir espacio a otra figura que pudiera aportar una visión distinta. Fue entonces cuando Tina expresó abiertamente que, en su opinión, la capitanía debía cambiar. Argumentó que veía en otro integrante del grupo, en Pineda, un perfil más sereno, estructurado y con liderazgo natural.

"Con todo el respeto del mundo, considero que esa capitanía se debería cambiar porque he encontrado en Pineda tranquilidad. Es un hombre que tiene experiencia y nos guía", dijo Tina frente a sus compañeros. Lo que no esperaba era que su propia hermana no compartiera la misma opinión. Dani, también integrante del equipo, intervino dejando claro que, aunque respeta a su hermana, no estaba de acuerdo con su propuesta: "Yo tengo mi decisión. No tengo por qué darle la razón a mi hermana solo por ser mi hermana", aseguró con firmeza.



Se cuestionan las capitanías en el Desafío 2025

Tina, al sentirse sola en su postura, comenzó a llorar y expresó que se sintió juzgada por su propia hermana, quien —en sus palabras— no la respaldó en un momento clave y expresó entre lágrimas que no se sentía "acompañada". En ese momento, Tina insistió que su intención no era desestabilizar al grupo, sino aportar desde la experiencia. Dani, por su parte, reiteró que no se trataba de una traición, sino de actuar con autonomía dentro del equipo. Fue cuando algunos compañeros intentaron mediar y calmar la situación.

Varios integrantes del equipo recordaron que se trataba apenas del segundo capítulo, y que aún quedaban muchos retos por enfrentar. En medio de un intento de reconciliación, los participantes pidieron dar una oportunidad al capitán actual hasta que pase la prueba de liderazgo, y recordaron la importancia de mantenerse unidos para evitar más sentencias. Tina y Dani, aunque no resolvieron completamente sus diferencias, decidieron respetar sus posturas y continuar en competencia, reconociendo que sus perspectivas pueden ser distintas pese al lazo familiar.

Mientras tanto, el equipo sigue dividido en cuanto a la continuidad de Gio como capitán. Aunque el propio Gio propuso abrir una votación para definir si debía continuar o no con el brazalete de liderazgo, la mayoría optó por mantenerlo al menos hasta que se realice la prueba de capitanes. Pineda, el otro nombre en mención, no mostró intención inmediata de asumir el cargo.



¿Quiénes son Dani y Tina, las mellizas que compiten en el Desafío 2025?

Daniela y Valentina Zuluaga, conocidas como Dani y Tina, son las mellizas que han captado la atención de los televidentes en la nueva temporada del Desafío Siglo XXI. Las dos nacieron el mismo día, con una diferencia de apenas dos minutos. Tina, cuyo nombre completo es Valentina Zuluaga, es la mayor por ese corto margen de tiempo. Ambas se criaron en Medellín y han tenido una vida familiar muy cercana. A pesar de su vínculo fuerte como mellizas, cada una ha construido su identidad y trayectoria profesional de manera independiente.

Tina es abogada especializada en derecho administrativo. Fuera de las cámaras, ha trabajado en el sector público y también ha estado involucrada en causas sociales y de liderazgo juvenil. Dani, por su parte, ha enfocado su carrera en el área del bienestar y el desarrollo personal. Aunque menos visible en redes que su hermana, también ha trabajado en proyectos que involucran trabajo comunitario y formación en valores.

Dentro del Desafío, sus compañeros y seguidores han tenido que aprender a diferenciarlas, ya que el parecido físico entre ellas es muy alto. Sin embargo, hay rasgos y detalles que ayudan a reconocerlas: Tina lleva el cabello dividido por la mitad, tiene un lunar visible justo debajo del ojo izquierdo y varios tatuajes, entre ellos uno en la espalda. Dani, en cambio, prefiere peinar su cabello hacia un lado y tiene una mancha de nacimiento en la mano, además de un lunar en la quijada.

En entrevistas previas y en conversaciones dentro del reality, Tina ha contado que, desde pequeñas, su relación con Dani ha sido muy unida. Se consideran aliadas, confidentes y amigas. Sin embargo, como ocurre con muchas hermanas, también existen diferencias en la forma en que enfrentan ciertos temas, pues Tina también reconoció que tiende a tomar el liderazgo en su relación con Dani. Según ella, el hecho de haber nacido primero la lleva, de forma casi inconsciente, a asumir ese rol de guía. Asegura que siempre ha sentido la necesidad de cuidar a su hermana, aunque también admite que Dani tiene un carácter firme y que no siempre se deja dirigir.

