Cantante de Kvrass sufrió accidente en su cumpleaños: ¿lo salvó la Virgen del Carmen?

A través de sus redes sociales, el cantante César López, del grupo Kvrass, reveló que sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba por una de las carreteras del departamento de La Guajira. Por fortuna, el artista salió ileso del siniestro que ocurrió en el día de su cumpleaños.

¿Qué le pasó al cantante del grupo Kvrass?

Los hechos se dieron el pasado 16 de julio, día en el que el cantante estaba celebrando su cumpleaños. "Ayer no fue el mejor de los cumpleaños, pero le doy gracias a Dios y a la Virgen del Carmen que me dieron otra oportunidad de vivir, me dieron el mejor regalo que es la vida".

En la publicación en la que mostró el estado en el que quedó su vehículo, el cantante expresó que "volví a nacer ayer 16 de julio. Gracias también a todas esas personas que se preocuparon por mí y que de una u otra manera me mostraron su apoyo, los llevo en mi corazón".

Los seguidores del cantante del grupo Kvrass expresaron en su publicación buenos deseos y bendiciones por haber salido ileso del accidente. El artista detalló en diálogo con el medio local El Pilón que todo ocurrió cuando viajaba de Riohacha a Valledupar.

"Me dirigía hacia Valledupar en compañía de mi amigo y compadre Julio César Pérez, veníamos en la vía y encontramos un destapado, pero no me percaté de eso, no tenía señalización ni nada y pierdo el control del automóvil, rodamos como 80, 100 metros de la carretera por el pajal", relató el cantante, y agregó que no iban bajo los efectos del alcohol como algunos pensaron.

