Carlos Calero habla de salud su esposa, que combate un cáncer: "Gracias por las oraciones"

Desde hace unos meses, el presentador Carlos Calero recibe mensajes de apoyo de los colombianos, luego que se conociera que Paulina Ceballos, su esposa, fue diagnosticada con cáncer . Recientemente la pareja dio una actualización de su tratamiento.

¿Cómo está la esposa de Carlos Calero?

A través de sus redes sociales, Carlos Calero y su familia han estado compartiendo con los internautas detalles del proceso médico y emocional que viven luego del diagnóstico con cáncer de seno de Paulina Ceballos.

El presentador de La Descarga , de Caracol Televisión, decidió dar una buena noticia que recibieron en los últimos días y que tiene motivada a todo su núcleo familiar. "Les voy a contar algo, la mejor noticia del mundo. Acabamos de salir de donde el médico y ella va muy bien, va bien".

Calero detalló que "el médico está contento, nosotros también y nada, el de arriba está haciendo su trabajo y gracias a todos por las oraciones. Vamos bien", concluyó. Paulina, presente en ese momento, se mostró sonriente en la publicación de su esposo.

Ceballos, por su parte, detalló que decidió mostrar en redes sociales su proceso para motivar a otras personas. "Hago esto para que todas las mujeres que están atravesando por lo mismo piensen como yo hago en este momento, que estoy de la mano de Dios, de la Virgencita, rodeada del amor de mi familia, de mis amigos. He sentido la paz que da la oración y estoy en las mejores manos de médicos".

Esposa de Carlos Calero le pide detalles sobre La Descarga

En sus redes sociales, Paulina Ceballos también publicó un video junto a su esposo, pero en esta ocasión hablando del trabajo de Carlos Calero. La mujer, que también es mánager del presentador, le reclamó por no darle detalles de lo que pasa en La Descarga.

"Todas me preguntan de La Descarga y tú no me cuentas nada, la gente no me cree, pero tú no me cuentas nada". Por su parte, Carlos Calero -también presentador de Día a Día- señaló que "muy pronto van a conocer a los 44 participantes que siguen en competencia".