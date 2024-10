Carlos Calero lloró en Día a Día al mostrar sus amuletos de vida

El presentador Carlos Calero en la actualidad es uno de los anfitriones del programa La Descarga , el concurso de canto que llegó a Caracol Televisión para ocupar la franja horaria tras la final del Desafío XX . Una de sus labores en el programa es conectar con la historia de vida de cada uno de los participantes, algo que en muchas ocasiones conmueve hasta las lágrimas.

Tras el estreno del reality en la noche del 30 de septiembre, Calero estuvo en el set de Día a Día este martes, no como presentador, sino como invitado para hablar de su trabajo en La Descarga. En medio de la conversación con sus colegas, ellos lo sorprendieron al llevarle dos objetos muy preciados para él.

Antes de cada presentación de los participantes, Carlos Calero y Jessica Cediel le muestran a los cantantes un amuleto que le enviaron sus familiares para acompañarlo en ese momento. En Día a Día decidieron hacer lo mismo, pero con el presentador barranquillero.

¿Cuáles son los amuletos de vida de Carlos Calero?

Una imagen de Jesús y una camándula son los objetos que acompañan a Carlos Calero en cada día de su trabajo. En medio de lágrimas, al verlos en el set de Día a Día, el presentador reveló por qué estas dos cosas son tan importantes para él.

"Esta imagen y mi camándula me acompañan en cada nuevo trabajo, ahora están en mi camerino en La Descarga. Siempre que tengo un nuevo proyecto me encomiendo a ellos, cada día que entro al set me echo la bendición porque sé que Él está conmigo", señaló.

También contó que "es una fortaleza grande y siempre que tengo un proyecto lo llevo a mi camerino, pongo una Virgen, una foto de mi familia y una camándula, que es mi conexión con mi Dios. Siempre que la veo hago una oración".

Carolina Soto abrazó a su compañero y le expresó su apoyo, recordando que este año especialmente ha sido complicado para su familia, teniendo en cuenta que recientemente se conoció que su esposa, Paula Arenas, fue diagnosticada con cáncer .

Bastante conmovido, Calero contó que precisamente su esposa también es una mujer muy apegada a Dios, por lo que juntos fundamenten su relación en sus oraciones. "Pau y yo oramos, siempre estamos juntos en eso. Somos testigos de los milagros que nos han dado".

Carolina Cruz se unió al momento, también conmovida hasta las lágrimas, y le expresó a Calero y a su esposa su admiración por mantenerse siempre con una sonrisa a pesar de los problemas. Él concluyó el emotivo momento diciendo que "creo que Dios ha sido muy bueno conmigo, con mi familia y siempre está ahí presente".