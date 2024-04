Carolina Cruz tuvo una deuda por más de 2 mil millones: "Mi mayor error fue confiar"

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz nuevamente sorprende a sus seguidores con una revelación sobre su vida en su podcast 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad'. En el tercer episodio de este espacio reveló el momento en el que tuvo una deuda de 2.800 millones de pesos.

Según la también modelo, todo surgió cuando montó su primera empresa. Cruz señaló que un problema que ha tenido desde muy pequeña es que le cuesta sentirse merecedora y por eso siempre se hace cargo de los demás, dejándose de última a ella. "Desde los 17 años me hice cargo de mi familia porque así lo decidí yo, nadie me obligó", aclaró.

Sin embargo, con el tiempo la carga para la vallecaucana se iba a hacer más pesada. "Yo nunca dije no más, nunca dije hasta aquí y la gente se termina acomodando, relajando, porque ven que no es un problema para ti".

Carolina Cruz señaló que decidió crear 'Caro Cruz Empresa' como una nueva fuente de ingresos para su familia, por lo que iniciaron vendiendo joyería y accesorios, pero con el tiempo se transformó en una marca personal que además ofrece ropa, productos para el bienestar, salud, belleza, entre otros.

La empresa nació y empezó a ser administrada por el hermano de la presentadora de Día a Día, quien no tenía experiencia administrando ningún negocio. De la misma forma, otros familiares de la famosa hicieron parte de este emprendimiento sin tener las bases necesarias para manejarlo. "Todos empezamos a cometer muchos errores", reconoció.

"Mi mayor error fue confiar, y no porque fuera mi familia, sino porque yo como dueña debía estar más pendiente de los números y las cifras, pero me relajé y pensaba 'para qué me preocupo si ellos están a cargo de eso'", detalló Cruz en su podcast.

Con los años la empresa creció en locales, proveedores, administraciones y sueldos que no podía costear, por lo que Carolina Cruz terminó sacando de su dinero personal para mantener la empresa por muchos años. Hasta que un día su hermano decide revelarle que tenían una deuda por 500 millones de pesos, la cual en cuestión de meses pasó a ser de 2.000 millones.

"Yo no sabía si ponerme a llorar, salir corriendo, enojarme. Hay gente que se ha quitado la vida por menos plata. ¿De dónde iba yo a sacar 2 mil millones de pesos? Porque la gente jura que yo soy millonaria. No, yo soy trabajadora, ni me interesa la plata, a mí no me mueve la plata", aseguró.

Cruz señaló que por ese motivo la relación con su hermano y su mamá se "fracturó" y, por primera vez, ella tuvo que ponerse al frente de su empresa. En ese momento descubrió que los malos manejos tenían la deuda en 2.800 millones de pesos y empezó un plan de acción con su mánager para ir a los bancos.

Finalmente, Carolina Cruz reveló que pudo pagar la deuda en aproximadamente dos años y medio, vendiendo un apartamento que tenía y sacrificando su tiempo con su hijo Matías por trabajar mucho para conseguir el dinero. "Es importante aprender a decir que no, para evitar circunstancias mucho más difíciles. Hoy en día no le debo nada a nadie. Sané la relación con mi familia", concluyó.