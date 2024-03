A través de un podcast que publicó en YouTube, Carolina Cruz se animó a hablar sobre una de sus relaciones pasadas. La presentadora de Día a Día contó que descubrió la infidelidad de este exnovio gracias a un preservativo usado.

Todo ocurrió cuando Carolina Cruz tenía 23 años y estaba profundamente enamorada. "Ese noviazgo fue muy importante para mí, marcó mi vida, él era el hombre perfecto en ese momento de mi vida. Teníamos una rutina muy agradable, yo vivía muy cerca de su casa, no vivíamos juntos, pero pasaba todas las noches con él", narró.

"Tenía que estar en el canal a las 4:30 de la mañana, así que me levantaba todos los días a las 3:30 de la madrugada, pero estaba tan enamorada que no me importaba. A los 23 años uno siente que puede con todo", recordó la modelo.



Con el paso del tiempo, cuenta Carolina Cruz, su expareja empezó a comportarse de un modo extraño, lo que empezó a despertar sospechas en ella. La presentadora se percató de una caja de condones que había en el baño de su entonces novio y, dos semanas después, notó que el envase ya estaba abierto.

"Después de ir al baño, al desechar el papel, encontré uno doblado como un origami. Lo abrí y vi el condón recién utilizado. No me faltó sino llegar a la casa y verlo en acción", agregó.

Aunque confrontó a su expareja mostrándole el preservativo, Carolina Cruz afirmó que el hombre le negó todo. "No me sostenía la mirada", aseguró. La modelo término su relación en ese momento: "Me iba a morir de depresión".

Carolina Cruz le dio segunda oportunidad a su ex

Sin embargo, después de un mes separados, la presentadora decidió regresar con su ex, pero la relación empezó a tornarse tóxica. Carolina Cruz enfatizó en que lo peor que pudo haber hecho fue darle una segunda oportunidad a su exnovio.

"Prefiero estar sola que tener al lado una persona que no me da seguridad, que no me da estabilidad emocional, una persona en la que no puedo confiar. Generalmente, cuando uno da segundas oportunidades, no todas terminan funcionando. Cuando tú arrugas un papel ya no puedes volver a dejarlo perfecto, eso me pasó", concluyó.