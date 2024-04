Christian Nodal reaparece sin tatuajes en la cara y lo comparan con Johnny Depp

A mediados del año 2023, el cantante mexicano Christian Nodal impactó a sus seguidores al confirmar que iniciaría un tratamiento para eliminar los tatuajes que tenía en la cara. Parece que finalmente el proceso ha terminado y el famoso reveló su nueva apariencia en redes sociales.



Eran varios los tatuajes que el intérprete de Adiós amor se había realizado en el rostro, lo que en varias ocasiones lo hizo blanco de muchas críticas. Aunque se desconoce si es un efecto conseguido por maquillaje, Nodal compartió varias fotos en las que no se le ve ni una señal de los diseños que se había hecho.

Las imágenes muestran a un Christian Nodal completamente diferente. Incluso, sus rasgos parecen haber cambiado y, por eso, las imágenes se han convertido en tendencia a nivel internacional.

Las instantáneas parecen haber sido tomadas en medio de la grabación de lo que sería un nuevo lanzamiento musical del mexicano.

"Si alguien te dice que yo me volví un cabrón… DILES QUE UN KBRON Y MEDIO ❤️‍🔥", escribió el artista en la descripción de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram ante sus más de 10 millones de seguidores.

Las fotos circulan en diferentes redes sociales y son presentadas en diversos medios de comunicación internacionales, en donde los seguidores reaccionan sorprendidos con la nueva apariencia del cantante mexicano. Sin embargo, la gran mayoría de las reacciones son positivas.



"Qué pedo con este Nodal premium", "¿Soy yo o se parece a Johnny Deep?", "Felicidades a Cazzu porque ella te transformó y te hizo renacer", "Qué guapo te ves 😍 sin los tatuajes de la cara", "Me he enamorado", "El Christian Nodal koreano no existe...", se lee en los diferentes comentarios que le dejan al artista en sus redes sociales.



¿Por qué Christian Nodal decidió quitarse los tatuajes de la cara?

Christian Nodal anunció a los medios de comunicación en mayo de 2023 que por el bebé que estaba esperando junto a su pareja Cazzu quería eliminar de su cara todos los tatuajes. Según el artista mexicano, deseaba que su hija pudiera conocerlo tal cual es.

El pasado 14 de septiembre, Christian Nodal y Cazzu confirmaron en sus redes sociales el nacimiento de su primogénita.

A través de una tierna foto en la que juntan sus manos con la de la recién nacida, la pareja de famosos anunció a sus seguidores la llegada de su primogénita. En la descripción precisaron la fecha de nacimiento de la bebé, "14.9.23", y añadieron el emoticón de un sol.