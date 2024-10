Claudia Elena reveló el último mensaje que le envió Egidio Cuadrado

Claudia Elena Vásquez, esposa del cantante Carlos Vives, también se unió a las cadenas de publicaciones y mensajes para despedir al acordeonero Egidio Cuadrado, quien falleció el 21 de octubre en la madrugada.

La modelo y exreina de belleza utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores las últimas palabras que Egidio Cuadrado le envió, un recuerdo que ahora se convierte en un tesoro para ella, puesto que fue un mensaje de voz en el que el acordeonero le cantó a ella por última vez.

¿Qué mensaje le dejó Egidio Cuadrado a Claudia Elena Vásquez?

En su cuenta de X, antes Twitter, Claudia Elena Vásquez dejó el último mensaje de voz de Egidio Cuadrado le envió. Fue el pasado 8 de octubre, día en el que la exreina de belleza cumplió 50 años de vida.

"El último mensajito con el compadre Egidio fue este verso que me mandó al celular para mi cumpleaños, qué belleza compadrito. Vamos a extrañar mucho sus versos bonitos y su alegría infinita, yo quería muchos años más de vida para usted", escribió la famosa que ha trabajado por años de la mano con Carlos Vives, su esposo, y La Provincia.

El último mensajito con el compadre Egidio fue este verso que me mandó al celular para mi cumpleaños, que belleza compadrito. Vamos a extrañar mucho sus versos bonitos y su alegría infinita, yo quería muchos años más de vida para usted 🕯🤍🥹 #EgidioCuadrado pic.twitter.com/EISvM21kO0 — Claudia Elena (@ClaudiaElenaV) October 22, 2024

En el mensaje, Egidio Cuadrado le cantó a Claudia Elena Vásquez el siguiente verso: "Mi comadre Claudia Elena está cumpliendo 50, pero no los aparenta, ella sigue siendo reina, parece que fueran 30 porque sigue igual de bella".

Luego Egidio le dijo que "anoche me enteré por Noticias Caracol comadrita que estaba de cumpleaños, entonces dígale a mi compadre Carlos que me la atienda bien y que Dios me le dé muchos años de vida comadrita, que esta fecha se repita por muchos años más. Muchas bendiciones comadrita. La quiero mucho".

¿De qué murió Egidio Cuadrado?

Después de varios días hospitalizado en la Clínica Colombia, en Bogotá, por un cuadro de pulmonía, el acordeonero Egidio Cuadrado falleció en la madrugada del 21 de febrero. El centro médico fue el encargado de confirmar el fallecimiento del músico.

Este 22 de octubre se están llevando a cabo las honras fúnebres del artista musical que falleció a los 71 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Parque Cementerio y Funeraria Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá. En el sitio se realizó un homenaje presidido por Carlos Vives, su fiel compañero.