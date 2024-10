Carlos Vives y su último concierto con Egidio Cuadrado: "Me di cuenta que se estaba muriendo”

“Lo esperábamos. Anoche nos acostamos sabiendo que eso iba a estar ahí”, dijo Carlos Vives al hablar con Jorge Alfredo Vargas, presentador de Noticias Caracol en vivo, sobre la muerte de su compadre Egidio Cuadrado, que falleció este lunes 21 de octubre en la madrugada por complicaciones respiratorias.

“Yo sabía que Egidio estaba muy cansado”

A Carlos Vives se le quebró voz al recordar el último día que tocó junto a Egidio Cuadrado en el concierto de El Campín, entendiendo que su compadre pronto iba a partir de este mundo.

“La última vez fue un día muy duro. Hizo cosas increíbles, lo que hizo esa noche con el acordeón fue tan bonito, y me di cuenta de que se estaba muriendo porque cuando me monté a la camioneta, que salgo con él al escenario, ese momentico que lo vi yo sabía que estaba muy cansado. Con todo eso se bajó y volvimos a ser los mismos de… tantos años”, recordó en medio de lágrimas.

Egidio Cuadrado “se fue en paz”

El samario le aseguró a Jorge Alfredo Vargas que para la muerte de Egidio Cuadrado “no hay sorpresas, veníamos caminando con él varios años, fuimos testigos de su lucha por amor a la vida, a su acordeón, a su familia. Lo esperábamos. Anoche nos acostamos sabiendo que eso iba a estar ahí”.

Vives también recordó los problemas de salud que tuvo su amigo a comienzos de 2024, cuando estuvo hospitalizado. “Yo lo llamaba varias veces cuando había regresado de la Clínica en Bucaramanga, ya estaba en su casa. Lo llamaba a contarle y mandarle saludos de la banda. La última vez me dijo ‘yo estoy bien, compadrito, vamos pa’ lante, no estoy con el oxígeno’, siempre muy positivo. Ya las últimas veces pienso que no me oía”, comentó.

El último trabajo de Vives con Egidio Cuadrado fue la producción 'Escalona: nunca se había grabado así' - Colprensa

El artista colombiano consideró que Egidio Cuadrado “se fue en paz” y también se confesó tranquilo porque “siempre se lo dije todo y enfrentamos todas las cosas difíciles y bonitas y él no me debe nada”. Sin embargo, reconoció que quisiera “robarle al tiempo otro ratico de tantas cosas que vivimos” con el compadre.

Pese a esto, expresó que, además de la tristeza de perder a su amigo del alma, “lo que me alegró de que mi compadre se haya ido, porque me sufrió mucho, es que está arriba con su hermano Ever Cuadrado, que se amaron”.

Egidio Cuadrado “al principio fue necio”

Carlos Vives recordó los orígenes de La Provincia, con la cual “formamos parte de una generación que fuimos jóvenes, que creían en las cosas que podían pasar hacia futuro, en innovar, en trabajar, pero con mucho respeto hacia las raíces y Egidio representaba eso”.

Cuando lo veía, comentó, pensaba “hay un campesino vallenato que está aquí en la vaina. Con Egidio nació La Provincia”. Sin embargo, el samario contó que su amigo “al principio fue necio y yo tuve el apoyo de Ever, su hermano. ‘Deja que Carlos sabe lo que está haciendo’, eso peleaban… Egidio terminó siendo el más roquero de todos, ‘mi compadre Carlos me volvió roquero’, él lo decía con orgullo”.

Egidio Cuadrado y Carlos Vives en una de las escenas de la serie Escalona, de Caracol Televisión - Caracol Televisón

A Egidio Cuadrado “le aprendí a estar conectado con lo que uno es, a tener la humildad y valorar todo lo que somos, todo lo que tenemos, que es la belleza de nuestra, aprendí a querer más a mi gente, aprendí a querer más a Colombia”, sostuvo Vives.