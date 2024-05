Clown, de Slipknot, cambia su nombre por ataques de payasos asesinos

Corey Taylor, voz líder de la banda, reveló en una entrevista que su compañero “se ha degradado a sí mismo a Mimo (Mime), para distanciarse de estas copias hedonistas…”. El anuncio lo realizó en el programa de comedia No Thing As The News, de la BBC2.

El anuncio de Clown fue hecho tras conocer varios ataques y bromas pesadas por parte de sujetos disfrazados de payasos y con armas, que pretenden sembrar el terror aprovechando la fecha de Halloween.

(Le puede interesar: Hombre disfrazado de payaso intentó secuestrar a un niño en Estados Unidos )

Principalmente los ataques en Estados Unidos y Reino Unido han “enojado” a Crahan. En estos países inclusive hay escuelas en máxima alerta por los ataques.

(Vea aquí: McDonald's reduce apariciones de Ronald por payasos siniestros en EE. UU.)

A propósito del tema, Taylor hizo un chiste: “Recuerda, un verdadero payaso no necesita un cuchillo para intimidar. Solo (se necesita) un bate y una buena mirada fría”.

Actualmente la banda se encuentra en la gira Knotfest por América del Sur.