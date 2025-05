Yo Me Llamo Kany García hizo enojar a los jurados y César Escola la mandó a trabajar su "humildad"

Yo Me Llamo es uno de los programas favoritos de los colombianos. Cada noche, después de la emisión central de Noticias Caracol, el programa de imitación sorprende a los televidentes con las presentaciones de los mejores dobles de grandes artistas nacionales e internacionales. Además, se hacen llamativas las intervenciones de los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, así como las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña.

De la misma forma son llamativas las reacciones de los participantes a las palabras de los jurados luego de sus presentaciones, especialmente cuando estas son negativas. Algunos de ellos aprenden de las críticas de los expertos y les piden excusas, otros se sienten derrumbados y se conmueven hasta las lágrimas con las malas calificaciones, pero a veces también están los que no están de acuerdo con los mentores y hasta les reclaman o contradicen sus apreciaciones.

Yo Me Llamo Kany García indignó a los jurados

En el más reciente capítulo de Yo Me Llamo la imitadora de Kany García tuvo la oportunidad de interpretar la canción 'Madera fina' junto a un exparticipante de La Descarga que la acompañó en el escenario. Sin embargo, cuando terminó la interpretación los jurados empezaron a dar sus opiniones, Amparo Grisales y César Escola coincidieron en que hubo desafinaciones en los dos cantantes y que le faltó trabajar en las armonías a la imitadora.

Mientras los jurados daban sus opiniones, las caras de Kany García hacían indignar a las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez. César Escola, al notar la manera en la que la mujer recibía su evaluación le preguntó: "¿Te parece que lo que decimos no tiene peso? Porque pones una cara, como si los tres estuviéramos equivocados. Tengo un oído en el que sé cuando alguien cala una nota dentro de la armonía, siempre". La participante señaló que, en efecto, no estaba de acuerdo con lo que le estaban diciendo los jurados, pero que no iba a contradecirlos, solo que le sorprendía porque sentía que había estudiado muy bien la canción.

La reacción de Yo Me Llamo Kany García a las críticas de los jurados causaron indignación - Foto: Yo Me Llamo

El momento de tensión se hizo cada vez más grande entre jurados y la participante. Aunque Rey Ruiz intentó explicarle a la participante que, muchas veces, aunque los cantantes creen que están cantando perfecto, es otra la impresión que tiene el público, pero ella se mantuvo en su actitud. Entoncesel jurado argentino César Escola señaló que "hay que saber escuchar con humildad" y cuando ella abandonó el escenario dijo: "Que venga y se siente acá, que evalúe ella entonces". Esta situación, además, hizo que la mujer quedará en riesgo de eliminación.

¿Dónde está Búfalo?

Otros personajes del concurso de imitación que han llamado la atención a lo largo de la temporada han sido Armonio, la inteligencia artificial que evalúa y premia a los mejores participantes; Búfalo, el gran hombre que ingresó en este año al programa para controlar a los imitadores en el escenario y sacarlos del mismo cuando están en riesgo o cuando son eliminados; y Aurelio Cheveroni, durante su pequeño paso como jurado en la etapa de Yo Me Llamo Mini.

Tras el gran final de Yo Me Llamo Mini, etapa en la que resultó ganador el menor que imitaba a José Feliciano, el querido lobo rojo del Club 10 tuvo una emotiva despedida por su paso por el programa. A través de redes sociales los televidentes han expresado que extrañan al querido jurado de peluche y los mismos compañeros de la mesa de jurado han manifestado la falta que les hacen las ocurrencias de Cheveroni. Pero ahora, otro que están extrañando todos es Búfalo, quien lleva varios capítulos sin aparecer.

Ante la incertidumbre por el paradero de Búfalo, el hombre que se ha ganado el corazón y respeto de los fans de Yo Me Llamo, la presentadora Laura Acuña quiso hacer una aclaración para calmar la preocupación de los televidentes; sin embargo, sus declaraciones no solo aliviaron a los colombianos, sino que los llenaron de emoción. Tras realizar la labor que normalmente realizaba Búfalo, la bumanguesa decidió dar explicaciones.

"Muchos de ustedes se estarán preguntando dónde está Búfalo. Está en una misión muy especial, cómo les parece que está buscando a nuestro queridísimo lobo [Aurelio Cheveroni], no sé si logre encontrarlo o no, pero esperemos que sí porque yo lo extraño un montón, aquí lo extrañamos un montón y sé que ustedes también lo extrañan", aseguró la presentadora causando sorpresa entre los televidentes y entre los mismos jurados.

