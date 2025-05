Destapan qué se vio en cámaras de seguridad en búsqueda de Tatiana Hernández en Cartagena: detalles

A más de un mes de la desaparición de la joven Tatiana Alejandra Hernández Díaz, una estudiante de medicina de 23 años, y tras seis días de una intensa y costosa operación de búsqueda subacuáticasin resultados, los esfuerzos por encontrarla siguen intensificándose.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, pese a las intenciones, los partes y novedades entregadas son desalentadoras para la familia de la universitaria, a quien se le perdió la pista desde el pasado 13 de abril cuando se le vio saliendo del Hospital Naval de Cartagena, lugar donde desarrollaba su año rural como parte de la formación académica con la Universidad Militar Nueva Granada.

En una rueda de prensa, el secretario del Interior de la ciudad, Bruno Hernández, junto al acompañamiento de Distriseguridad, CTI de la Fiscalía, Oficina Asesora de Cooperación Internacional, la Policía Metropolitana y la Armada Nacional-en cabeza de Felipe Portilla, comandante del Cuerpo de Guardacostas- compartió una socialización del informe final de búsqueda de las semanas recientes.

Publicidad

La información iba a dirigida especialmente a los resultados obtenidos con el uso de un robot sumergible de alta tecnología provisto por una empresa internacional. De acuerdo con Hernández, las labores de monitoreo en zonas inexploradas culminaron sin noticias.

La última vez que se tuvo noticia de la estudiante bogotana fue el 13 de abril de 2025. Los Informantes

La operación con el implemento tecnológico estaba dispuesto a revisar las aguas ubicadas frente a la avenida Santander de Cartagena, una de las últimas vías en las que se vio a Tatiana sentada sobre espolones o rocas contiguas a la calle. En este punto, algunas de sus pertenencias, como su celular y sandalias, fueron halladas.

Publicidad

"No hubo encuentro de ningún cuerpo ni de un resto", señaló el secretario, quien reiteró que hasta el momento ninguna hipótesis ha sido descartada y que se sigue contando con la vigencia de la recompensa de los más de $200 millones destinada para esclarecer el caso.

“Es preciso resaltar que lo más importante de esta zona donde se concentró la búsqueda fue en aquellos lugares de difícil acceso para la cual, justamente, requerimos los servicios de esta empresa internacional. Todas las zonas delimitadas para esta búsqueda fueron bajo el criterio de nuestra Armada Nacional que también realizó el acompañamiento, con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Cartagena. Y, en ese orden de ideas, la empresa terminó la búsqueda el día de ayer (miércoles) y entregó su informe final. Ese es el resultado: no se encontró ningún cuerpo”, explicó.

Conforme con el secretario, dicho aparato se sumergió un aproximado de ocho kilómetros y cubrió zonas de difícil acceso alrededor de Bocagrande, Marbella, La Tenaza, hasta llegar a Tierrabomba y Puna Arena.

Tatiana Hernández: extraen información de su celular y Tablet en medio de la investigación Fotos: Los Informantes

Los videos de cámaras de seguridad en el caso de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

Publicidad

Respecto a las actualizaciones de la búsqueda y llamadas ciudadanas, el funcionario resaltó que hubo cuatro alertas de información de su posible localización. No obstante "fueron verificadas por la Policía Metropolitana y no arrojaron resultado positivo alguno. Y vamos a seguir. No vamos a descartar ninguna hipótesis".

En este mismo pronunciamiento, Hernández añadió que se había tenidoacceso a videos de algunas cámaras de seguridad de sectores en los que podría haber sido vista Tatiana antes y después de su desaparición.

Publicidad

"Se ve a Tatiana caminando, ingresando a esta zona", dijo y se refirió específicamente a la entrada en los espolones de la avenida Santander. Sobre su salida del sector, el secretario precisó: "Tatiana ingresa, pero nunca sale de las piedras, por eso, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, ninguna versión".

De la posibilidad de que fuese vista en otros puntos de la ciudad, agregó que las imágenes de "todas las cámaras de los boquetillos en las entradas y salidas del centro histórico" fueron verificadas y que en los metrajes "no se vio que ella ingresó al centro histórico".

La búsqueda de Tatiana Hernández ha estado rodeada de múltiples hipótesis sobre su posible paradero. Los Informantes

Familia de Tatiana Hernández anuncia segunda millonaria recompensa

Los familiares de la estudiante anunciaron que habrá una segunda recompensa por información relevante de la joven y que esta suma provendrá de la Alcaldía de Cajicá, en Cundinamarca, donde los padres residen.

El aporte de dinero se suma a la actual cifra que está vigente desde la Alcaldía de Cartagena. "La alcaldesa de Cajicá se pronuncia con 25 millones (de pesos) para hacer un incremento sobre el valor de la recompensa que ha dado el alcalde Dumek (de Cartagena)", expresó Lucy Díaz, mamá de Tatiana, en diálogo con medios locales.

Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 - Noticias Caracol

Publicidad

En total, la recompensa de las autoridades se elevó hasta los 250 millones de pesos. Si cuenta con datos veraces sobre la investigación, puede hablar a las siguientes líneas:



123 de la Policía Nacional

122 de la Fiscalía

3214732045 del Centro Automático de Despacho

322 5072370 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

3233190810 del Distrito.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL