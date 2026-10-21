¿Cómo avanza la salud de Laura Bozzo? Hablan de secuelas irreversibles tras cirugía de emergencia

El mundo del espectáculo internacional está atento a cada nuevo detalle sobre la salud de la presentadora peruana Laura Bozzo, luego de que se conociera que la mujer se encuentra en UCI debido a unas complicaciones de una cirugía de emergencia a la que se sometió. Nuevos reportes revelados por la prensa mexicana indican que el estado de la famosa es delicado debido a diversas complicaciones que ha presentado.



Se sabe que Laura Bozzo, de 75 años, fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera gástrica perforada el pasado 13 de octubre. La intervención, que era bastante compleja, se llevó a cabo en el Hospital General de Acapulco "El Quemado" luego de que la famosa fuera ingresada a urgencias por un fuerte dolor abdominal. Tras la operación, la mujer presentó nuevas complicaciones de salud que ocasionaron su traslado al Hospital General de México en la capital del país, donde permanece internada en una UCI.



¿Qué complicaciones de salud enfrenta Laura Bozzo?

La prensa mexicana ha revelado que la salud de la famosa presentadora sería delicada, debido a diferentes complicaciones relacionadas con problemas abdominales y respiratorios. La periodista Magaly Medina fue la encargada de revelar nuevos detalles en el espacio Magaly TV La Firme, en el que indicó que en el cuadro médico de Bozzo figura una presunta peritonitis, neumonía y el colapso de su pulmón izquierdo, además de otras complicaciones que han requerido atención médica especializada.

"Lamentablemente, no hay información formal por parte de familiares o por parte de su representante, y eso agrava las cosas", aclaró la periodista recalcando que no hay un pronunciamiento oficial que confirme el estado clínico actual de Laura Bozzo. Algunas de las complicaciones que se han difundido en medios mexicanos también hablan de un presunto choque séptico, lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, un posible aumento del tamaño del corazón y quistes en los riñones y el hígado. Incluso se ha mencionado que la peruana estaría intubada.

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Por otro lado, el periodista Ernesto Buitrón detalló que conversó con médicos del Hospital General de México para conocer más detalles de la salud de la famosa y destacó que su estado es bastante delicado. "Ayer yo estaba platicando con el doctor Arturo, de Laura Bozzo, de acuerdo al parte médico que se llegó a filtrar, y sí me dice que es un tema de gravedad fuerte, que no nos están diciendo la verdad".



Buitrón señaló que la peritonitis que habría afectado a la presentadora peruana le habría causado "secuelas irreversibles" y también indicó que, a causa de la edad de la paciente, los médicos no descartan que pueda sufrir un daño cerebral. "Ese tipo de padecimientos como la peritonitis, que de ahí deriva lo que es la pulmonía, la sepsis y todo eso, incluso, puede dejar un daño irreversible cognitivo. O sea, puede ocasionarle un daño cerebral por el rango de edad en el que le está dando", señaló.



Por su parte, Alejandra de la Fuente, hija de la presentadora de televisión, también dio a conocer detalles de la salud de su madre en entrevista con el periodista Javier Ceriani. "Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando y sigue evolucionando favorablemente", aseguró.



¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Bozzo es una célebre conductora y presentadora de televisión nacida en Perú, quien a sus 75 años cuenta con una extensa trayectoria en la industria audiovisual de América Latina y Estados Unidos. Su figura alcanzó proyección internacional masiva gracias a su programa de entrevistas en español titulado 'Laura', transmitido a través de la cadena estadounidense Univisión. Sin embargo, el antecedente fundamental de su carrera se remonta a la década de 1990 y principios de los años 2000 con el emblemático programa 'Laura en América'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co