¿Cómo descubrió Gary Forero que su expareja lo engañó y que la hija que crio no era suya?

Las historias de infidelidades se hacen virales en redes sociales, especialmente cuando involucran a una figura pública. En las últimas horas, una anécdota de este tipo impactó a los internautas, cuando el actor Gary Forero contó que descubrió que lo habían engañado después de criar por tres años a una hija que creía era suya.

Gary Forero contó detalles de infidelidad

"Yo fui papá por tres años, creyendo que la niña era mía", aseguró el actor -recordado por sus papeles en Padres e hijos y Bella calamidades- en una entrevista con Diva Rebeca. Agregó que descubrió este engaño cuando la menor tenía tres años, porque decidió hacerle una prueba de ADN.

"Por algunas situaciones, ya no me aguantaba la convivencia y el trato con esa persona (su pareja), entonces le hago prueba de ADN a escondidas y me sale la prueba ADN negativa, yo no era el papá", recordó Forero.

Gary resaltó que el día de la prueba fue muy difícil para él. "Cuando me sacan a mí la sangre, me empieza a salir lágrimas por montones y la niña me dice: 'Papi, no llores, mira que a mí también'. Fue algo demasiado sensible, pero me estaba guiando por mi instinto".

¿Por qué Gary Forero no siguió viendo a la niña?

Aseguró que abandonar la niña no fue fácil para él, pues había sido su papá por tres años, pero la "señal" de que debía hacerlo llegó a él días después, cuando recibió una llamada del papá biológico de la menor.

"Me entró una llamada: 'Me llamo X, yo soy el papá de su hija. Yo soy un tipo tranquilo, estoy amenazado, me han dicho que no lo busque porque no me dejan ver a la niña, pero yo quiero contarle la verdad'". El actor agregó que ahí entendió que debía darle la oportunidad a este hombre de cuidar a la niña.

El actor señaló que duró año y medio sufriendo esa "tusa" por abandonar a la que creía su hija, pero que un día que la llamó para saber de ella "la niña me dijo 'usted no es mi papá', porque en medio de ese dolor la llamé uno o dos meses después. Le dije: 'sí, mi amor, no soy tu papá, solo quería saber cómo estás'. Colgué y entendí que el proceso terminaba ahí".