Actor Gary Forero, víctima de infidelidad: crio por tres años a una hija que no era suya

Gary Forero, actor colombiano, reveló en una reciente entrevista una de las experiencias más difíciles que vivió en el ámbito amoroso. El bumangués señaló que descubrió una infidelidad luego de criar por tres años a una hija que no era suya.

Esta revelación la hizo en medio de una entrevista con Diva Rebeca en su canal de YouTube. El actor estaba contando su historia de amor con su actual pareja, la también actriz Liliana González, con quien enfrentó duras pruebas para conseguir consolidar una de las relaciones más estables de la farándula nacional.

En medio de su historia, Diva Rebeca le preguntó a Forero si antes ya había sufrido por amor y el actor reaccionó con risas. "Me habían pasado cosas duras, yo tuve una hija que no era mía durante tres años. Eso es más que cachos, es un tema que es muy fuerte", reveló.

¿Por qué Gary Forero crio una hija que no era suya?

Ante la incredulidad de Diva Rebeca, el actor explicó que fue papá durante tres años de una niña que creía que era suya, pues su pareja de ese momento era la mamá.

"Yo fui papá por tres años, creyendo que la niña era mía", aseguró el actor recordado por sus papeles en Padres e hijos y Bella calamidades. Agregó que descubrió este engaño cuando la menor tenía tres años, porque decidió hacerle una prueba de ADN.

"Por algunas situaciones ya no me aguantaba la convivencia y el trato con esa persona (su pareja), entonces le hago prueba de ADN a escondidas y me sale la prueba ADN negativa, yo no era el papá", recordó Forero.

Contó, además, que después de descubrir el engaño el verdadero papá de la niña lo contactó y le contó su parte de la historia. "Me entró una llamada: 'Me llamo X, yo soy el papá de su hija. Yo soy un tipo tranquilo, estoy amenazado, me han dicho que no lo busque porque no me dejan ver a la niña, pero yo quiero contarle la verdad'".

Al descubrir esto, el actor señaló que ni siquiera lo afectó pensar que su pareja le había sido infiel. "Los cachos ya no importaban, el tema era lo que sentía por la niña, porque durante tres años construí una relación de papá, yo la peinaba, me la llevaba al apartamento como papá soltero. Esa fue una tusa que me duró año y medio, porque apareció el papá, se fueron y esa historia tuvo otro desenlace".