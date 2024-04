Cuentas de Yuly Ferreira y Fabián Ríos han sido hackeadas: subieron hasta contenido explícito

La actriz Yuly Ferreira denunció que ella y su esposo, el también actor Fabián Ríos, habían sido víctima de delincuentes cibernéticos que habían raptado sus cuentas de Facebook para publicar contenido inapropiado. "Están intentando dañar con nuestra imagen", destacó.



Por medio de un live de Facebook, la actriz Yuly Ferreira, recordada por sus papeles en Las muñecas de la mafia y La saga, negocios de familia, aseveró que, durante los últimos días, las cuentas de ella y su esposo habían sido robadas en múltiples ocasiones.

"Si ustedes ven imágenes obscenas de parte de la cuenta de Fabián Ríos, no es mi esposo. No estamos pidiendo dinero. Dejo acá esta denuncia porque también están hackeando mi cuenta. Hay un hacker que está subiendo imágenes pornográficas", comentó la bumanguesa.

Pese a que la actriz dijo que ya habían hecho el respectivo proceso con Facebook para recuperar las cuentas, las cuales, de acuerdo con ella, han sido tomadas por los ciberdelincuentes más de 20 veces en este corto periodo de tiempo, la plataforma no ha logrado devolverles el control absoluto de ellas.

"Oración, porque esto ya es un ataque directo a la familia, directo a difamar. Por favor, oren por nosotros, esto es horrible, es un peligro", pidió la actriz.

Fabián Ríos también se pronunció frente al tema, diciendo que todo este asunto les han dado varios dolores de cabeza, pero en este punto "ya dejaron las cosas en manos de Dios", puesto que han hecho todo lo que está en su poder para reducir el impacto del hackeo.

"No hemos ni dormido, pero ustedes saben perfectamente cómo somos. No le deseo a nadie que pase por tremendo ataque cibernético. Por seguridad todavía no podemos decir de dónde son los videos", comentó el actor de Sin senos no hay paraíso, quien agradeció a sus seguidores por su constante apoyo en este momento.

