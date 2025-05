Universidad de los Andes abre cursos virtuales para emprendedores: son gratuitos

La Universidad de Los Andes abrió inscripciones a sus cursos virtuales gratuitos tipo MOOC (Massive Open Online Course), dirigidos a cualquier persona con acceso a internet y un celular o computador. Estos contenidos están disponibles mediante las plataformas Coursera y edX, y no tienen costo para quienes deseen tomar las clases sin certificación. En esta ocasión, Uniandes ofrece 4 principales cursos para emprendedores que quieran crear su propia empresa, por medio de la ruta Desarrollo de nuevas empresas, que incluyen las siguientes formaciones:



¿Cómo convertir mi idea en empresa?

¿Cómo construir mi modelo de negocio?

¿Cómo financiar mi empresa?

Mi nueva empresa: los siguientes pasos

Dentro del catálogo de cursos MOOC se encuentran más de 40 cursos en diferentes temas, entre ellos fundamentos financieros, desarrollo de videojuegos, mercadeo, física, literatura, psicología y procesos educativos. Aunque el acceso a los contenidos no tiene ningún costo, si una persona desea recibir un certificado que acredite su participación, deberá pagar el valor establecido por la plataforma correspondiente. Para participar, es necesario ingresar a Coursera o edX, registrarse y seleccionar el curso de interés.



Curso de Uniandes para convertir una idea en empresa

La Universidad de Los Andes, a través de la plataforma Coursera, desarrolla el curso "¿Cómo convertir mi idea en empresa?", como parte de uno de sus principales programas para emprendedores: Desarrollo de nuevas empresas. Esta propuesta académica está dirigida a personas que deseen explorar la posibilidad de emprender y está compuesto por seis módulos que orientan al estudiante en la identificación de una oportunidad de negocio, el diseño de un producto o servicio inicial, la validación del prototipo con usuarios reales y la planeación de los siguientes pasos del proyecto.

Freepik/ Uniandes

Las actividades incluyen tareas prácticas, revisión entre compañeros y discusiones. Entre los temas abordados se encuentra el concepto de "ventaja injusta", entendido como las habilidades o recursos personales que son difíciles de replicar y que pueden ofrecer una posición diferencial en el mercado. También se introducen metodologías como Jobs To Be Done para analizar las necesidades de los consumidores y ajustar el producto en función de sus comentarios.

El curso tiene una duración aproximada de 15 horas y no requiere conocimientos previos. Está disponible en español y es impartido por los docentes Felipe Estrada Prada y Rafael Vesga Fajardo. Al finalizar, los participantes podrán obtener un certificado que respalda la formación recibida por un costo adicional. Este curso hace parte de una ruta de aprendizaje compuesta por cuatro módulos, los cuales pueden tomarse en conjunto o por separado.



Curso en la Universidad de Los Andes para estructurar modelos de negocio

El curso "¿Cómo construir mi modelo de negocio?", desarrollado por la Universidad de Los Andes y disponible en Coursera, propone guiar a los estudiantes en la estructuración de un modelo empresarial, sustentado en la metodología Canvas. Esta formación está dirigida a personas sin experiencia previa en creación de empresas y puede completarse en aproximadamente 17 horas. La enseñanza se basa en cinco módulos que enseñan sobre la teoría, el estudio de casos, tareas individuales y ejercicios de validación con consumidores:



Primer módulo: introduce los componentes fundamentales del modelo de negocio y utiliza un caso práctico como base para que los participantes construyan una primera versión de su modelo. El curso aborda elementos como segmentos de mercado, canales de distribución, actividades, recursos, aliados, fuentes de ingreso, estructura de costos, entre otros.

introduce los componentes fundamentales del modelo de negocio y utiliza un caso práctico como base para que los participantes construyan una primera versión de su modelo. El curso aborda elementos como segmentos de mercado, canales de distribución, actividades, recursos, aliados, fuentes de ingreso, estructura de costos, entre otros. Segundo módulo: la formación enfoca a los estudiantes a aprender a identificar qué esperan sus clientes a cambio del precio pagado por un producto o servicio, y cómo esa expectativa debe integrarse en el modelo propuesto.

la formación enfoca a los estudiantes a aprender a identificar qué esperan sus clientes a cambio del precio pagado por un producto o servicio, y cómo esa expectativa debe integrarse en el modelo propuesto. Tercer módulo: estudian los "vehículos de valor", es decir, los canales y medios utilizados para hacer llegar la propuesta de valor a los distintos segmentos. El objetivo es organizar los recursos y actividades de forma lógica y validar su efectividad en contacto con el mercado.

estudian los "vehículos de valor", es decir, los canales y medios utilizados para hacer llegar la propuesta de valor a los distintos segmentos. El objetivo es organizar los recursos y actividades de forma lógica y validar su efectividad en contacto con el mercado. Cuarto módulo: los estudiantes ya aprenden a identificar aliados y a construir relaciones que permitan crear valor compartido. También se incluye una fase de validación en la que se contrastan los supuestos planteados con los actores involucrados.

los estudiantes ya aprenden a identificar aliados y a construir relaciones que permitan crear valor compartido. También se incluye una fase de validación en la que se contrastan los supuestos planteados con los actores involucrados. Quinto módulo: enseñan herramientas para evaluar el desempeño del modelo construido, como las métricas de rentabilidad, adquisición de clientes, y estrategias de fijación de precios. Al finalizar, los participantes entregan una versión definitiva del modelo de negocio, ajustada con base en los aprendizajes y validaciones previas.

El curso está a cargo de los profesores Jorge Alberto Hernández Mora y Carlos Felipe Colmenares Misas, ambos docentes de la Universidad de Los Andes. Las actividades se desarrollan en español e incluyen videos, lecturas, tareas individuales y revisiones entre compañeros. Este curso corresponde al segundo nivel dentro del programa: Desarrollo de nuevas empresas. Los organizadores recomiendan tomarlo después de completar el primer curso: "¿Cómo convertir mi idea en empresa?". Los participantes pueden inscribirse en los cursos de manera independiente o seguir la ruta completa de formación.

Universidad de los Andes abre cursos virtuales para emprendedores: son gratuitos - Getty Images

Curso sobre financiamiento empresarial en la Universidad de Los Andes

¿Cómo financiar mi empresa? es un curso de la Universidad de Los Andes dictado por el docente Andrés Guerrero Alvarado que también forma parte de la red de programas para emprendedores. Este programa está diseñado para quienes buscan comprender el proceso de financiación de una empresa en sus etapas iniciales. La formación consta de cuatro módulos y se estima una duración total de aproximadamente 12 horas sin experiencia previa, y en modalidad asincrónica.

Publicidad

En el primer módulo, se introduce el concepto de proyección financiera básica. El objetivo es que el participante identifique los principales ingresos y egresos de su empresa, y pueda anticipar escenarios futuros con cifras fundamentadas. El segundo módulo se enfoca en el análisis de ingresos, costos y flujo de efectivo. A través de comparaciones entre estimaciones operativas, los participantes pueden establecer el punto de equilibrio de su negocio, calcular los requerimientos de capital y analizar los posibles márgenes de ganancia.

En el tercer módulo, se diferencian las dos principales formas de financiación empresarial: el crédito y el capital. Analizan diversas fuentes asociadas a cada tipo de financiamiento, como bancos, inversionistas, fondos de capital, entre otros. El cuarto módulo aborda la construcción de un documento de financiación y la elaboración de un "elevator pitch"; además, ofrece una guía sobre los elementos que debe contener la presentación del proyecto ante potenciales financiadores.

Universidad de los Andes abre cursos virtuales para emprendedores: son gratuitos - Universidad de los Andes

Publicidad

Curso final de la Universidad de Los Andes para crear empresa

Con una duración estimada de 13 horas distribuidas en cuatro módulos, el curso "Mi nueva empresa: los siguientes pasos" busca que quienes lo cursan pongan en práctica los conocimientos adquiridos en etapas anteriores del programa. El curso está dirigido por Rafael Vesga Fajardo, acompañado por Andrés Guerrero Alvarado y Carlos Felipe Colmenares Misas. La propuesta académica está organizada para ser desarrollada entre tres y cuatro semanas con cuatro horas semanales y requiere que el estudiante ya haya cursado los tres módulos previos del programa.

En la primera semana, el curso propone una evaluación del proyecto emprendedor en el cual se usa una herramienta diagnóstica que permite identificar debilidades e inconsistencias. Durante las siguientes dos semanas, se analizan los resultados anteriores y se interpretan dentro del desempeño del proyecto. Esta fase incluye el aprendizaje y aplicación de una herramienta denominada "Planeación orientada por descubrimiento".

Por último, en la cuarta semana, el contenido planea una estrategia para los siguientes 24 meses del negocio, así el estudiante definirá su proyecto y tendrá los pasos a seguir en su emprendimiento a corto y mediano plazo. Como cierre, cada participante debe producir un video explicativo del negocio que sirva como presentación pública del mismo. El curso incluye materiales como videos, lecturas, tareas evaluativas, preguntas de discusión y revisiones entre compañeros y los profesores sugieren haber creado desde un principio un grupo de al menos cinco personas, aunque también se puedan tomar de manera individual.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co