El nuevo requisito en identificación que se exigirá para viajar en Estados Unidos desde el 7 de mayo

Un importante cambio entrará en vigencia este miércoles 7 de mayo en Estados Unidos en relación a los controles de seguridad que se adelantan en los aeropuertos paraviajes aéreos en el interior de ese país. Como lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) en meses pasados, a partir de esa fecha todas las agencias federales solo podrán aceptar permisos de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los estándares establecidos por la Ley REAL ID.

Esta ley fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2005, y se concibió para poner en práctica una recomendación de la Comisión del 11-S -que nació a raíz de los atentados contra los Torres Gemelas , en 2001- cuyo propósito es mejorar la seguridad de los documentos de identificación, y en especial de los permisos de conducir y tarjetas de identidad emitidas por los Estados, documentos que suelen usar las personas para pasar el control de seguridad en los aeropuertos estadounidenses.

Es decir, la Ley REAL ID establece estándares mínimos de seguridad, que incluyen la incorporación de tecnología antifalsificación, la prevención del fraude interno y el uso de pruebas documentales y verificación de antecedentes para garantizar que una persona sea quien dice ser.

Así las cosas, bajo esa legislación, que establece estándares de seguridad más altos, a partir del 7 mayo de 2025 las personas necesitarán una identificación con validez REAL ID para viajar dentro de Estados Unidos . Aquí le contamos todo lo que debe saber.



¿Es una identificación?

No. En términos prácticos, la Ley REAL ID establece nuevos estándares de seguridad en los documentos. Para poder abordar un vuelo comercial en el interior del país, ingresar a edificios cereales o a una planta nuclear estadounidense todas las personas deberán contar con licencias de conducir y tarjetas de identificación que lleven el sello de esa legislación. Es decir, esos documentos tendrán versiones actualizadas, y esas serán las válidas.



¿A quiénes aplicará?

Solo los ciudadanos estadounidenses o extranjeros mayores de 18 años de edad que puedan comprobar su presencia legal en Estados Unidos obtendrán el REAL ID. En el caso de los menores de edad, no requerirán la identificación, pero sí será obligatorio para su acudiente.



¿Cómo se tramita?

Las personas deberán ingresar al sitio web de la agencia de licencias de conducir del Estado donde residen. Por lo general, estas solicitan documentos en los que aparezcan el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de seguridad social, pruebas de residencia y el estatus legal. Una vez que se cumplan los requisitos, el solicitante recibirá una tarjeta con validez REAL ID, es decir una actualizada. Las nuevas tarjetas tendrán una de las cinco marcas legales en la parte superior (una estrella de cinco puntos en color dorado, una estrella negra, una estrella blanca rodeada por un círculo dorado, una estrella blanca rodeada por un círculo negro y la figura de un oso en dorado con una estrella blanca). Si la tarjeta no tiene esa marca, no será aceptada como prueba de identidad y no se podrá abordar al vuelo comercial.

¿Hay alternativas?

Sí. Las licencias de conducir mejoradas (EDL) pueden usarse como alternativas. Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington son los únicos estados que expiden actualmente EDL. Otra alternativa es presentar su pasaporte.



¿Qué pasa si no tiene REAL ID?

Sin una REAL ID o una EDL, las personas no podrán entrar a vuelos en el interior de Estados Unidos. Tampoco podrán ingresar a ciertos edificios federales o militares de ese país.

Cabe anotar que si una persona no califica o no puede tramitar un REAL ID, aún podría obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal regular. Pero no podrá usar ese documento para viajes aéreos dentro de Estados Unidos ni para ingresar a instalaciones federales o militares.

A finales de 2022 se había anunciado una prórroga para los Estados garantizarán que sus residentes obtuvieran licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la Ley REAL ID.

