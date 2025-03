¿Dónde es el Vive Claro, lugar en el que se presentará Linkin Park en Bogotá?

Un nuevo hecho histórico para la música y los conciertos de Colombia ocurrirá este año en Bogotá. Después de su exitoso primer concierto en 2024, la banda Linkin Park ha confirmado que regresara al país con su From Zero World Tour para una segunda presentación con la que, además, inaugurarán un nuevo escenario de eventos en el país.

¿Cuándo será el nuevo concierto de Linkin Park?

El nuevo concierto de Linkin Park se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en Vive Claro, un nuevo y espectacular escenario que promete ser un nuevo hito para la experiencia de la música en vivo en Colombia. Mientras la gira mundial From Zero recorre EE.UU. este mes, la banda ha añadido nuevos detalles sobre sus presentaciones en Sudamérica, entre ellas la de Bogotá.

¿Dónde queda ubicado el Vive Claro?

El nuevo escenario de conciertos de Bogotá, llamado Vive Claro quedará ubicado en la Avenida La Esmeralda #42 – 41, en las cercanías del centro comercial Gran Estación.

Lo que se sabe sobre este nuevo escenario para eventos en vivo en Bogotá es que tendrá una capacidad modular para 30 mil personas en platea y más de 15 mil en graderías. Según reveló Páramo Presente, organizadores del evento, será un escenario de gran formato que se iguala a los escenarios de Coachella y Rock in Rio, y promete gran calidad de sonido y pantallas LED de alta definición. Se espera que el lugar esté listo muy pronto.

Publicidad

El concierto de Linkin Park en Colombia se conecta con el nuevo sencillo titulado de la banda Up From The Bottom. Este tema prepara el camino para la Edición Deluxe de su aclamado álbum FROM ZERO, que llegará el 16 de mayo. Notablemente, incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco temas en vivo capturados durante su inigualable espectáculo.

"Estamos increíblemente agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje y la conexión entre la banda y los fans han sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos", expresó Mike Shinoda, integrante de la agrupación.

Publicidad

La nueva canción de la banda tiene un distintivo estribillo de piano, riffs distorsionados y baterías impulsivas que sirven de base para el singular dúo vocal de Emily Armstrong y Mike Shinoda, cantando: “You keep me waiting down here so far below, staring up from the bottom, up from the bottom” (“Me mantienes esperando aquí abajo, tan lejos, mirando desde el fondo, desde el fondo”).

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park. FB: Linkin Park

Precios de las boletas para ver a Linkin Park en Colombia

La preventa será para clientes del Banco Falabella y comienza el martes 1 de abril a las 10:00 a. m. y la venta general comienza el jueves 3 de abril a las 10:00 a. m.. Además, se anunció que los clientes de Claro Colombia también podrán acceder a un cupón de compra a través del claro Club, ingresando a su aplicación móvil Mi Claro.

Siga estos pasos para usar su cupón Claro club en la preventa:



Descargue en la tienda de aplicaciones app Mi Claro, o si ya la tiene actualícela. O ingrese a www.claroclub.com.co Ubique el cupón de descuento en la sección de Categoría/Entretenimiento y seleccionarlo. Descargue el cupón de preventa y guarde su código único. Ingrese a www.ticketmaster.co o regístrese si es primera vez. Seleccione el evento. Dé clic en “Comprar entradas”. Seleccione la localidad y la tarifa. Siga el proceso, acepte términos y condiciones. Ingrese el código descargado en la casilla “Verifica código”. Y seleccione el método de pago, efectúe el pago y finalice la compra.

Según se ha revelado los precios de las boletas serán van desde los 199.000 y hasta los 649.000 pesos colombianos, sin servicio incluido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co