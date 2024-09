Linkin Park presenta "Heavy is the Crown", el himno oficial de Worlds 2024

Linkin Park ha sido seleccionada como la banda oficial encargada de interpretar el himno del Worlds 2024, el evento cumbre de los esports de League of Legends. Después de casi siete años fuera de los escenarios, la banda de rock estadounidense regresa con fuerza para emocionar a sus seguidores y a la comunidad de LoLcon su nuevo tema “Heavy is the Crown”, lanzado este el 24 de septiembre.

El video oficial de la canción ya está disponible y ha sido recibido con entusiasmo por los fanáticos de ambos mundos, el de la música y el de los videojuegos. En el video, Mike Shinoda y Emily Armstrong, junto con el resto de los integrantes de Linkin Park, se sumergen en un escenario medieval que refleja a la perfección el estilo épico y fantasioso de League of Legends. A lo largo del videoclip, se intercalan escenas de la banda con épicas batallas del juego, creando una fusión perfecta entre música y acción que captura el espíritu competitivo y la adrenalina del torneo mundial.

Un regreso esperado para los fans

Linkin Park, que había estado fuera de los escenarios desde 2017, marca su gran retorno con esta colaboración con League of Legends, un título que ha sabido trascender el ámbito de los videojuegos para convertirse en un fenómeno global de los esports. Para los seguidores de la banda, este nuevo proyecto representa un emocionante reencuentro con una de las agrupaciones más influyentes del rock moderno, mientras que, para los jugadores, es la oportunidad de disfrutar de una banda sonora que acompaña al que es considerado el evento más importante del calendario competitivo de League of Legends.

Publicidad

Este tipo de colaboraciones entre artistas musicales y League of Legends no es una novedad, ya que Riot Games ha sabido potenciar la atmósfera de los Worlds mediante himnos que capturan la esencia de la competencia. Sin embargo, el regreso de Linkin Park añade una capa de nostalgia y potencia emocional al torneo, revitalizando su conexión con una nueva generación de jugadores y fanáticos.

Te puede interesar: Todo lo que necesitas saber sobre Worlds 2024: El Campeonato Mundial de League of Legends

Publicidad

El poder de los himnos en Worlds

Desde hace años, Worlds se ha destacado no solo por ser el evento competitivo más grande de League of Legends, sino también por sus épicos himnos musicales que elevan la experiencia emocional del torneo. Canciones como "Warriors" de Imagine Dragons y "Legends Never Die" de Against The Current han marcado precedentes en la historia del evento, creando momentos inolvidables que permanecen en la memoria de los jugadores y fanáticos.

Con Worlds 2024 acercándose rápidamente, el lanzamiento de "Heavy is the Crown" no solo calienta motores para el evento, sino que también establece el tono para las épicas batallas que tendrán lugar en el transcurso del torneo, que culminará con la gran final el 2 de noviembre en el icónico estadio The O2 de Londres.

Presentación en vivo y legado musical

Publicidad

Como es tradición, Linkin Park no solo interpretará el himno oficial en el video, sino que también llevará su poderío al escenario de Worlds. Se espera que la banda realice una actuación en vivo durante la ceremonia de apertura de la gran final, en lo que promete ser uno de los momentos más emocionantes y esperados del evento.

El regreso de la banda, sumado al prestigio de los Worlds, posiciona a League of Legends no solo como un evento clave en el mundo de los esports, sino como un espacio en el que la cultura musical y el entretenimiento global se encuentran. Con la fuerza emocional y energética de Linkin Park como telón de fondo, Worlds 2024 será, sin duda, un espectáculo para recordar.

Publicidad

El lanzamiento de "Heavy is the Crown" no solo marca el regreso de Linkin Park a la escena musical, sino que también consolida la relación entre la música y los esports. Con su mezcla de sonidos épicos y poderosas imágenes de batallas, el himno oficial de Worlds 2024 promete ser uno de los más memorables hasta la fecha. Los fanáticos de League of Legends y de la banda podrán disfrutar de esta unión perfecta entre dos mundos que comparten la pasión, el arte y la competencia.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.