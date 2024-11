Linkin Park hará la apertura de la final de los Worlds 2024 prometiendo un show épico

La gran final del Campeonato Mundial de League of Legends 2024, conocido mundialmente como Worlds, promete ser un evento memorable con la mítica banda Linkin Park abriendo la ceremonia el próximo 2 de noviembre. La banda, ahora con su nueva vocalista Emily Armstrong, está lista para dar inicio a uno de los eventos más esperados y, a la vez, más debatidos de la escena e-sports, en una presentación en el O2 Arena de Londres que tiene a sus fans divididos. Aunque muchos seguidores de Linkin Park aún consideran a Chester Bennington como una leyenda irreemplazable, Armstrong traerá su propia energía a esta apertura histórica.

LCK vs LPL una vez más se enfrentan para definir al campeón mundial. ¡No se pierdan esta semana la gran final de #Worlds2024! 🔥@T1LoL vs @BilibiliGaming



📌 Partidas al Mejor de 5

📺 https://t.co/SoE9Jl3cAt pic.twitter.com/nDOcJHEdr6 — LLA (@LLA) October 31, 2024

Linkin Park, que saltará al escenario con su nuevo himno “Heavy Is The Crown,” celebra en esta canción el éxito de T1, equipo campeón de 2023. Este tema ya ha roto récords como el himno de Worlds con mayor éxito, sumando más de 360 millones de reproducciones y 57 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento en septiembre. Además de deleitar a los fans con su interpretación, el espectáculo visual será un anticipo de su próximo álbum From Zero, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de noviembre.

La ceremonia incluirá a otras figuras destacadas de la música, como Ashnikko y Mars Atlas de Forts, quienes se unirán para dar un show digno de la final del evento más importante en el universo de League of Legends. Para los fanáticos en Colombia, la transmisión de este evento estará disponible en plataformas de streaming para disfrutar en vivo desde casa y no perderse la energía de un show que marcará el inicio de la segunda fase de la gira From Zero World Tour de Linkin Park.

Este sábado 2 de noviembre es la gran final de #Worlds2024 y no te puedes perder las experiencias presenciales que distintas comunidades a lo largo de la región tienen preparadas para ti 🔥 pic.twitter.com/YunfgpqVTq — LLA (@LLA) October 31, 2024

La final de Worlds 2024 no solo abrirá con un espectáculo musical de alto nivel, sino que culminará con el enfrentamiento entre dos equipos que se disputarán el título: BLG y T1. Con la expectativa al máximo, se espera que la combinación de música y competencia alcance un nuevo nivel en el escenario de los e-sports.

