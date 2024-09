El paso de La Gorda Fabiola por el cine: ¿cuáles fueron sus grandes películas?

A pesar de que muchos reconocen a La Gorda Fabiola por su trabajo en televisión, la polifacética artista también le dio vida a divertidos personajes en el cine. Estas son las películas en la cuales trabajó durante su carrera.

Películas de La Gorda Fabiola

Aunque La Gorda Fabiola llegó a Sábados Felices a mediados de los años 80, no fue sino hasta 2007 que debutó en el cine con la producción Muertos de susto.

En 2015 protagonizó Se nos armó la gorda, la historia de una pareja que vive su primera crisis matrimonial luego de más de 20 años de casados, y en medio de graciosas circunstancias es secuestrada por la pandilla de un jeque árabe que tiene un extraño gusto por las mujeres obesas.

De ahí seguiría con Se nos armó la gorda al doble, Misión las Vegas, ¿En dónde están los ladrones?, Si saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan?; Feo, pero sabroso y No me echen ese muerto, producciones que marcaron un hito en la carrera de La Gorda Fabiola.

¿Cómo llegó La Gorda Fabiola a la televisión colombiana?

En entrevista con La Red, Fabiola Posada, conocida en el mundo del espectáculo como La Gorda Fabiola, contó que en 1985 pasó por el frente de los estudios de grabación de Sábados Felices para ir al apartamento de sus padres.

Allí fue abordada por Gonzalo Acosta, el productor del programa de ese momento, quien educadamente le pidió salir en una de las escenas. "Alfonso Lizarazo me dice: '¿será que tú eres capaz de hablar frente a las cámaras? Yo dije de una, ensayemos, y así fue como me siguieron llamando", recordó.

¿De qué murió La Gorda Fabiola?

Durante una entrevista con Noticias Caracol en vivo , Julián Madrid, más conocido como Piroberta, reveló que la humorista estaba hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre. "Ayer llamé a la Gordita para felicitarla por su cumpleaños y me contestó Polilla. Me dijo que estaba en la clínica y que desde el lunes estaba allí. Mencionó que estaba sedada y que en ese momento estaba más inconsciente que consciente. También me comentó que le estaban aplicando morfina porque el dolor era muy intenso".

La noticia de la muerte de La Gorda Fabiola hoy fue confirmada por sus colegas y amigos de Día a Día. Los presentadores del programa -Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero- no pudieron contener las lágrimas. La Gorda Fabiola murió a los 61 años, dejando un legado imborrable en la televisión colombiana y, especialmente, en su casa por tres décadas: el Canal Caracol.