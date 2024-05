Elianis Garrido revela detalles sobre su lucha silenciosa contra el cáncer

Elianis Garrido ha construido a lo largo de los años una gran carrera como presentadora, actriz y profesora de baile. Pocos saben que hace algún tiempo enfrentó el cáncer y, afortunadamente, salió victoriosa.

La barranquillera habló sobre su lucha contra esta enfermedad en el podcast Mójate la palabra de Camila Jiménez, cuando tocó el tema de ser madre. Garrido reveló que uno de sus sueños más grande es ser mamá, un tema que no se ha cumplido por diferentes razones en su vida, entre ellas la salud.

La famosa señaló que su salud empezó a manifestar síntomas de que algo no andaba bien desde años atrás, pero ella los ignoró hasta que en 2015 su cuerpo colapsó. Según el relato de Elianis Garrido, en ese momento de su vida "estaba muy enfocada en solucionar problemas económicos y me vi en la obligación de parar para priorizar mi salud".

Para ese momento la presentadora era cabeza de hogar en su familia y sentía que antes que su salud estaba poder garantizar la estabilidad económica de sus seres queridos. Sin embargo, los signos de alerta eran bastante evidentes. "Llevaba años sin ir al médico, empecé a tener unos cólicos, unos sangrados y los empecé a normalizar porque tenía ovario poliquístico y el periodo irregular".

Esos síntomas avanzaron hasta que un día Elianis Garrido quedó "en cama con una hemorragia". Fue en ese momento en el que los médicos la revisaron y encontraron lo que sucedía, habían algunas masas en su útero. "Me operé, me hicieron las biopsias. Me saqué ocho masas, de las cuales solo una dio positiva".

Agregó que "la que dio positiva era de las menos grandes, por alguna razón celestial estaba aislada por una burbuja como de gelatina. Estaba en etapa dos, entonces no había que hacer quimios, mi cuerpo estaba sano, la masa era la que tenía células cancerígenas". A pesar de eso se sometió a un tratamiento para evitar que la enfermedad regrese.

Elianis Garrido concluyó su historia señalando que, en su opinión, la salud es una "ruleta rusa" y nadie sabe los padecimientos que enfrentará. "Todo está bien en este momento, mi cuerpo está libre. Gloria a Dios", aseguró.