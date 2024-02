Laura Acuña y Elianis Garrido bailaron canción de Shakira frente a su estatua en Barranquilla

Laura Acuña y Elianis Garrido reciben aplausos en redes sociales por su reciente video bailando la canción Hips Don't Lie de Shakira, precisamente en Barranquilla, donde está ubicada la estatua de la cantante.



Luego de que la estatua de Shakira se inaugurara en diciembre de 2023 en su ciudad natal, la figura de más de seis metros es visitada a diario por muchos turistas. Además, en ese lugar se suelen reunir grupos de baile para grabar videos en los que de fondo aparezca la imagen dorada de la cantante colombiana.

En esta ocasión, Laura Acuña y Elianis Garrido viajaron hasta la capital del Atlántico para vivir el Carnaval de Barranquilla. Sin embargo, la presentadora bumanguesa señaló que no podía ir a la celebración sin aprender a bailar, por lo que se capacitó con su colega barranquillera, quien recientemente abrió su propia escuela de danzas en Bogotá.

Tras algunas clases, ambas fueron a la ciudad con la intención de disfrutar la fiesta y rendir un especial homenaje a Shakira frente a su estatua. "Laura está nerviosa, pero va a quedar increíble, va a ser su primer video bailando", señaló Elianis Garrido, cuando se dirigían rumbo a la estatua de la cantante.



Además del intenso sol y la fuerte brisa en el malecón, Laura y Elianis se enfrentaron a otro imprevisto, la cantidad de personas que se reúnen en torno a la imponente escultura. "Pensábamos que íbamos a encontrar la estatua vacía, cosa que no iba a pasar, menos en carnaval".

Tras esperar un rato, lograron grabar el video por el que ahora son aplaudidas por sus seguidores:

Con tops brillantes y faldas blancas, ambas personalidades colombianas movieron las caderas al ritmo del gran éxito de Shakira Hips Don't Lie. Aunque el viento les llevaba el cabello a la cara, las dos presentadoras se esforzaron por llevar a cabo la presentación.

"Se defendió Laura", "Primera presentadora que le sigue los pasos a Elianis", "Las caderas de las dos no mienten", "Se nota que Elianis no quiso opacar a Laura", "Bellas las dos", "Felicitaciones, Laura, no te dejaste asustar", les escribieron a ambas mujeres en los comentarios de la publicación que hasta la tarde de este martes, 27 de febrero de 2024, ya sumaba más de 700.000 visualizaciones.